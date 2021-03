FCB-Demo trotz Corona – Spontane Bewilligung für spontane Demonstration Vor zwei Wochen ging die Polizei mit Gummischrot gegen eine unbewilligte Kurden-Demonstration vor. Als sich hunderte FCB-Fans in der Innenstadt versammelten, ging die Polizei anders vor. Warum? Simon Erlanger

Über 1000 FCB-Fans zogen am Montagabend vom Barfüsserplatz über die Mittlere Brücke zum Landhof. Sie protestierten gegen die Vereinsführung des FCB. Foto: Nicole Pont

Es war ein spontaner Protest: Über 1000 FCB-Fans folgten am Montagabend einem Aufruf der Muttenzerkurve und zogen vom Barfüsserplatz quer durch die Basler Innenstadt zum Landhof, dem legendären ersten Stadion des FCB. Die Fans protestierten damit gegen die aktuelle FCB-Führung unter Bernhard Burgener und zeigten ihre Unterstützung für den freigestellten FCB-Captain Valentin Stocker.

Sie trugen vorschriftsgemäss Stoffmasken und fanden sehr viel Unterstützung und Sympathie. Trotzdem fragten sich in den sozialen Medien viele Fans, ob ein derartiger Massenauflauf in Pandemiezeiten auch wirklich angebracht sei. So etwa zeigte SVP-Grossrat Joël Thüring auf Twitter Verständnis für die Anliegen der tausend Demonstranten. «Schwierig sind solche Bilder in Pandemiezeiten trotzdem», so Thüring.