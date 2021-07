Basler Clubbesuch während Corona – Spontan testen im Ausgang In den neu eingerichteten Testzentren vor den Basler Clubs kann man sich spontan und kostenlos testen lassen und ein offizielles BAG-Zertifikat erhalten. Nur etwas darf man nicht vergessen: die Krankenkassenkarte und die ID. Vivana Zanetti

Vor dem Tanzen noch kurz testen: Im Testzentrum der Balz bitten speziell dafür engagierte Medizinstudierende zum Abstrich. Foto: Kostas Maros

Es ist gut eine Woche her, seit die Balz wieder geöffnet hat. Der legendäre Studi-Ausgang am Donnerstagabend findet wieder statt. Im Vergleich zu den Vorjahren gibt es nur einen Unterschied: Vor dem Betongebäude am Steinenbachgässlein 34 bilden sich neu zwei Schlangen: die erste vor dem frisch aufgebauten Testzentrum, die zweite vor dem Clubeingang.

Die Balz ist nach der Sandoase im Hafen der zweite Club in Basel, der gemeinsam mit Stephan Locher, Geschäftsleiter der Toppharm-Apotheke Dorenbach, ein Testzentrum für die ungeimpften Partygänger eingerichtet hat.