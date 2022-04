Kunstauktion bei Christie’s – Spitzenwerke der Moderne Die Thomas und Doris Ammann Foundation verkauft über 100 Bilder aus der Sammlung des Zürcher Galeristen-Ehepaars bei einer Auktion in New York. Christoph Heim

Über hundert Werke aus der Sammlung der Zürcher Kunsthändler Thomas und Doris Ammann werden am 9. Mai bei Christie’s in New York versteigert, das teilte das Auktionshaus am Mittwoch mit. Neben dem bereits bekannt gewordenen Verkauf der «Shot Sage Blue Marilyn» von Andy Warhol sind es Spitzenwerke von Robert Ryman, Elaine Sturtevant, Cy Twombly, Franceso Clemente, Andy Warhol, Brice Marden, Martin Kippenberger und Mike Bidlo. Zurzeit liege weder eine komplette Werkliste noch ein Katalog zu der Versteigerung vor, heisst es bei Christie’s. Folgende Bilder werden unter anderem versteigert:

Andy Warhol

Ein Andy Warhol für geschätzte 200 bis 300 Millionen Dollar: «Shot Sage Blue Marilyn» aus der Sammlung von Thomas und Doris Ammann. © 2022 Thomas and Doris Ammann Foundation, Zurich

Warhols «Marilyns» sind die absoluten Ikonen der Pop Art. Warhol malte 1964 fünf farbige «Marilyns» mit unterschiedlich farbigem Hintergrund: rot, orange, hellblau, salbeiblau und türkis. Dorothy Podber, eine Freundin des Factory-Fotografen Billy Name, fragte Warhol, ob sie die Bilder fotografieren dürfe. Podber zog ihre schwarzen Handschuhe aus, holte einen kleinen Revolver aus ihrer Handtasche und feuerte einen Schuss in den Stapel der vier «Marilyn»-Gemälde, die als «The Shot Marilyns» bekannt wurden. Die salbeiblaue «Marilyn» soll zum Schätzpreis von 200 bis 300 Millionen Dollar versteigert werden.

Robert Ryman

Robert Ryman: «Untitled» (1961). © 2022, ProLitteris Zürich

Das Gemälde von Robert Ryman (1930–2019) mit dem Titel «Untitled», das circa 1961 entstand, soll nach Angaben des Auktionshauses am 9. Mai für 15 bis 20 Millionen verkauft werden. Mehr als ein halbes Jahrhundert lang, nachdem er Mitte der 1950er-Jahre ernsthaft zu malen begonnen hatte, arbeitete der US-amerikanische Maler fast ausschliesslich in Weiss und auf quadratischen Bildträgern. Er war einer der wichtigsten Vertreter der Analytischen Malerei. Seine Werke werden zu Höchstpreisen gehandelt.

Elaine Sturtevant

Elaine Sturtevant: «Lichtenstein But It’s Hopeless» (1969–1970). © 2022 Thomas and Doris Ammann Foundation, Zurich

Das Bild von Elaine Sturtevant ist eine Kopie von Roy Lichtensteins berühmten Pop-Art-Gemälde «Hopeless» (1963), das sich in der Sammlung des Kunstmuseums Basel befindet. Sturtevant (1924–2014) imitierte hauptsächlich Werke von anderen Künstlern. Sie versuchte mit ihren Kopien, traditionelle Kategorien der modernen Kunst, wie Kreativität und Originalität, zu unterlaufen. Das jetzt zum Verkauf stehende Werk fertigte sie 1969–1970 an. Der Schätzwert des Gemäldes beträgt 600’000 bis 800’000 Dollar.

Cy Twombly

Cy Twombly: «Venere Sopra Gaeta» (1988). © 2022 Thomas and Doris Ammann Foundation, Zurich

10 bis 15 Millionen Dollar ist der Schätzwert von Cy Twomblys (1928–2011) hinreissendem Gemälde «Venere Sopra Gaeta» (»Venus über Gaeta»), das 1988 entstanden ist. Es zeigt anstelle einer römischen Göttin eine lachsrosafarbene, mit schwarzen, blauen und roten Flecken durchsetzte geballte Form, die im Raum schwebt. Twombly, ein wichtiger Vertreter des Abstrakten Expressionismus, geht es bei diesem Bild um die Darstellung der primären Dynamik von Farbe und Gestik als energiereiche Kräfte.

Francesco Clemente

Francesco Clemente: «The Fourteen Stations, No. XI» © 2022 Thomas and Doris Ammann Foundation, Zurich

Die «Fourteen Stations, No XI» des 1952 in Neapel geborenen Künstlers Francesco Clemente werden zum Schätzpreis von 80’000 bis 120’000 Dollar angeboten. Das 1981–1982 entstandene surreale Gemälde zeigt eine Gruppe von sich umarmenden Menschen, die von stilisierten Augen beobachtet werden. Clemente war mit Andy Warhol und Jan-Michel Basquiat befreundet und arbeitete einige Zeit mit ihnen zusammen. Er ist einer der Hauptvertreter der postmodernen italienischen Kunstströmung Transavantguardia.

Andy Warhol

Andy Warhol: «Flowers» (1964). © 2022 Thomas and Doris Ammann Foundation, Zurich

Von Andy Warhol (1928–1987) wird neben der superteuren «Marilyn auf salbeiblauem Hintergrund» ein seltenes Werk aus seiner «Flowers»-Serie versteigert, dessen Wert auf stolze 15 bis 20 Millionen Dollar geschätzt wird. Beim «Flowers»-Bild aus der Sammlung Ammann handelt es sich um das grösste quadratische Format von Warhols ursprünglicher Serie aus dem Jahr 1964. Es ist mit seinen vier weissen Hibiskusblüten auf grasgrünem Grund eines von nur neun Blumenbildern dieser Grösse und dieses Zuschnitts.

Christoph Heim ist Redaktor im Ressort Leben und schreibt am liebsten über Kunst und Kultur. Er arbeitet seit dreissig Jahren im Journalismus und war zehn Jahre lang Ressortleiter Kultur bei der Basler Zeitung. Mehr Infos

