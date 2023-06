Es wäre gut, man hätte auch als Besucher denselben Überblick wie der Lesende. Foto: Markus Wüest

Am Dienstag um 11 Uhr gingen die Türen zur Art Basel auf. Für alle VIPs, die eine Einladung an die «First Choice» haben. Dieser erlauchte Kreis, dem Zutritt gewährt wird, zwei Tage bevor auch Herr und Frau Basler hingehen und sich die Kunst anschauen dürfen, ist erstaunlich gross. So viel Exklusivität scheint heutzutage sehr inklusiv zu sein. Doch dazu später mehr.

Wir stossen als Erstes auf Ines Goldbach, Direktorin des Kunsthauses Baselland, das ja im nächsten Jahr an seine neue Heimat auf dem Dreispitz umziehen wird. «Wir feiern bald Richtfest», strahlt Ines Goldbach (wie immer – wer hat sie je nicht strahlend gesehen?). Das Haus ist baulich fast fertig. Es wird bestimmt ein Anziehungspunkt werden.

So wie die Direktorin des Hauses einer zu sein scheint. Denn keine zehn Meter von Ines Goldbach entfernt sehen wir den bekannten Schweizer Modedesigner Albert Kriemler, der die Inspiration, die er von der Kunst holt, oft und gerne auch in seine Kreationen einfliessen lässt. Noch näher bei der Direktorin des Kunsthauses Baselland steht die deutsche Künstlerin Katharina Grosse, der das Berner Kunstmuseum gerade eine Ausstellung widmet.

Geht man als Künstlerin vielleicht an die Art, um zu schauen, welche anderen Künstlerinnen und Künstler auch auftauchen? Die Schaffenden jedenfalls sind zwingend auf die Aussuchenden angewiesen, wenn sie ihr Werke, Pardon: Positionen, zeigen wollen. Am Stand der Fondation Beyeler sind mit Ulf Küster und Raphaël Bouvier gleich zwei zu finden. Die beiden Kuratoren zeichnen sich immer wieder durch beeindruckend gemachte Ausstellungen aus. Ebenfalls in der Menge haben wir Maja Hoffmann von der Luma-Stiftung entdeckt.

Etwas ermüdet ob all der Menschen, denen dieser Erstzutritt gewährt wurde, setzen wir uns auf eine Bank und verpassen dabei um ein Haar Thomas Dürr und Irina Beller. Er von Act Entertainment und sie von eigenen Gnaden wichtig. Er chic in Schwarz, sie in wenig Weiss. Aber angeregt ins Gespräch vertieft. Da eilt auch schon, etwas griesgrämig, die Basler Politik in der Person von Alt-Regierungsrat Christoph Stutz an uns vorbei.

Apropos Stutz: Ex-Fernsehmoderator und gelegentlicher Kulturhuus-Häbse-Talkmaster Kurt Aeschbacher verrät uns, dass er tatsächlich schon etwas gekauft hat. «Schon vorher.» Ja, Herrgott, gab es denn eine «First First Choice», und weshalb – Gopfrid Stutz – waren wir da nicht dabei? Was er gekauft und was er dafür bezahlt hat, behält «Aeschbi» für sich.

Und apropos Bank: Auf der sass auch der deutsche Ex-Fussballstar Michael Ballack. Hat er sich vorher mit Günter Netzer unterhalten, der ebenfalls zugegen war? Hat ihn Netzer etwa gar vom Platz genommen?

Keine Ahnung. Wir stellen aber nach zwei Stunden Beobachten fest: Sehr grosse Männer haben oft Probleme beim Gehen. Aufgespritzte Lippen sieht man an der Art häufig. Mann kann sowohl hochelegant als auch in Strandkleidern aufkreuzen. Italienisch und Chinesisch sind zwei Sprachen, die lauter sind als andere. Und es hat an der Art deutlich weniger nonbinäre und Transmenschen als anderswo. Denn gemäss einer jüngst auch in dieser Zeitung publizierten Befragung sollen es in der Schweiz sechs Prozent sein. An der Art sind es vielleicht zwei auf tausend. Geschätzt. Aber sind ja auch viele Ausländerinnen und Ausländer an der «First Choice». Dort ist der Anteil wohl nicht so hoch wie bei uns.

Markus Wüest ist Mitglied der Chefredaktion der BaZ. Er hat in Basel Geschichte studiert und arbeitet seit 1990 als Journalist und Redaktor. Mehr Infos

