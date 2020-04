Kleider-Razzia im Kantonsspital – Spitalchef lässt Spinde knacken Mit einer grossen Aktion drang die Leitung des Kantonsspitals Baselland in die Privatsphäre des Personals ein: Sie suchte in den Spinden der Umkleide verzweifelt nach Wäsche. Joël Hoffmann

Auch normale Arbeitskleidung ist rar. Das Kantonsspital Baselland sucht verzweifelt nach genügend Wäsche. Foto: Florian Bärtschiger

Wenn der Chef alle Mitarbeitenden unter Generalverdacht stellt, dann hat der Betrieb ein Problem. Im Vorfall, der sich kürzlich im Kantonsspital Baselland (KSBL) mit seinen über 3000 Mitarbeitenden ereignete, ein handfestes Wäscheproblem. Der Mangel an Berufsbekleidung war offenbar so gross, dass der Spitalchef kurzerhand zum Spind-Knacker mutierte und in sämtlichen Umkleideräumen ohne Einwilligung der Mitarbeiter die abschliessbaren Spinde öffnen und nach Wäsche durchsuchen liess.