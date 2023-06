Auf dem Areal entsteht Wohnraum – Das ehemalige Spital Laufen wird abgerissen Die Gemeinde Laufen und das Kantonsspital Baselland (KSBL) haben sich über die Bedingungen der Rückgabe des Areals geeinigt. Simon Erlanger UPDATE FOLGT

Das Spitalgebäude wird abgerissen. Foto: Nicole Pont

Nach drei Jahren dauernden Verhandlung geht das Areal des Spital Laufen zurück an die Laufener Gemeinden. Der Kanton Basel-Landschaft, die Burgergemeinde Laufen-Stadt sowie die Einwohnergemeinde Laufen und das Kantonsspital Baselland (KSBL) haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet und am Montag Nachmittag den Medien präsentiert.

Das alte Spital dient noch bis Ende 2024 für Zwischennutzungen und wird abgerissen, wie es am Montag hiess. Die Kosten für den Rückbau des Spitalbaus tragen je zu einem Drittel der Kanton Basel-Landschaft und das KSBL und je zu einem Sechstel die beiden Gemeinde.

Erhalten bleiben lediglich die Spitalkapelle und ein unterirdisches Notspital aus der Zeit des Kalten Krieges.Somit erhält Laufen vom Kanton Basellandschaft ein Areal von rund 30000 Quadratmetern geschenkt, das künftig neu zu Wohnzwecken genutzt werden man. Die Übergabe des Spitalareals erfolgt wegen der Schliessung des alten Spitals und dessen Ersetzung durch ein ambulantes medizinisches Zentrum das ab 2024 neben dem Bahnhof zu liegen kommt.

Das bisherige Spitalareal war von den Laufener Gemeinden 1950 an das damalige «Feningerspital» unter der Bedingung geschenkt worden, dass es für den Betrieb eines Spitals verwendet wird und bei Wegfall dieses Zwecks an die Schenkerinnen zurückgegeben werden muss, was jetzt geschieht.

