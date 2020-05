Keine Neuinfektionen in Basel – Spitäler bauen Intensivstationen ab Die regionalen Spitäler haben in Erwartung der Covid-19-Welle massiv aufgerüstet. Wegen der wenigen Neuerkrankungen kehren sie jetzt zum Normalbetrieb zurück. Die Angst vor einer zweiten Welle bleibt trotzdem bestehen. Benjamin Wirth

Corona-Intensivstationen sind momentan glücklicherweise rar besetzt. Keystone (Symbolbild)

In beiden Basel sind in dieser Woche fast keine Menschen mehr an dem Coronavirus erkrankt: Seit Montag hat der Stadtkanton keine Neuinfektionen zu beklagen. Und auch im Baselbiet wurde in den letzten beiden Tagen nur eine Person positiv auf Covid-19 getestet. Das sind erfreuliche Nachrichten – die zeigen, dass die Schweizer Bevölkerung den Kampf gegen das Virus angenommen hat. Ein Kampf, bei dem den Spitälern und den Pflegern eine tragende Rolle zugeteilt worden ist.