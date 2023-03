Abhöraktion in Bern – Spionierte Katar den Bundesanwalt aus? Laut einem Bericht der «NZZ am Sonntag» soll im Auftrag des Golfstaats ein Treffen des Bundesanwalts Michael Lauber mit Fifa-Chef Gianni Infantino abgehört worden sein. Edgar Schuler

Im Visier einer katarischen Spionageaktion? Michael Lauber, Bundesanwalt von 2012 bis 2021. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Als sich der frühere Bundesanwalt Michael Lauber am 16. Juni 2017 mit dem Präsidenten des Weltfussballverbands Fifa, Gianni Infantino, im Berner Hotel Schweizerhof traf, tat er dies offenbar in einem verwanzten Raum. Agenten im Auftrag Katars sollen die Spionageaktion auf Schweizer Boden durchgeführt haben.

Dies berichtet die «NZZ am Sonntag». Die Redaktion beruft sich auf Dokumente, die ihr vorliegen.

Demnach war der Golfstaat Katar in Sorge, dass ihm die Fussball-Weltmeisterschaft 2022 wegen Kritik an der Menschenrechtslage im Land wieder weggenommen werden könnte.

Deshalb beauftragte Katar eine US-Firma mit nachrichtendienstlichen Operationen. So sollte die Fifa-Politik beeinflusst werden. In diesem Zusammenhang wurde auch das Treffen zwischen Infantino und dem Bundesanwalt heimlich aufgezeichnet.

In einem Sitzungszimmer im Berner Hotel Schweizerhof fand 2017 das Treffen von Michael Lauber und Gianni Infantino statt. Foto: Urs Baumann

Katar hatte besonderes Interesse an Laubers Behörde. Denn die Bundesanwaltschaft war für Ermittlungen wegen Unregelmässigkeiten innerhalb der Fifa bei der WM-Vergabe an Katar zuständig.

Die Spionageoperation hatte zum Ziel, Erpressungsmaterial gegen die Teilnehmer des Treffens zu gewinnen. Tatsächlich hatten die Katarer damit potenziell belastendes Material gegen den Bundesanwalt in der Hand. Denn Lauber traf sich informell mit Infantino, während er mehrere Strafverfahren zur Fifa führte. Später verschwieg er das Treffen seiner Aufsichtsbehörde.

Die Operation zielte auch auf Fifa-Präsident Gianni Infantino. Gegen ihn und Lauber ermitteln zwei Sonderstaatsanwälte wegen der Treffen. Sollte im Hotel Schweizerhof etwas Strafbares besprochen worden sein, wäre die Aufnahme auch für Infantino heikel.

Wegen des Treffens mit Lauber wird auch gegen ihn ermittelt: Fifa-Präsident Gianni Infantino. Foto: Pierre Albouty (Reuters)

Lauber wie Infantino erklärten gegenüber der «NZZ am Sonntag», sie hätten keine Kenntnis von der Verwanzung im Schweizerhof. Sie seien niemals von irgendwelcher Seite erpresst worden.

Die geheimdienstlichen Operationen auf Schweizer Boden sind diplomatisch heikel. Falls das Treffen im Schweizerhof tatsächlich im Auftrag Katars abgehört wurde, ist das eine mutmasslich strafbare Aktion eines fremden Staates – nur 300 Meter vom Bundeshaus entfernt. Die Regierung Katars und die von ihr angeblich beauftragte Sicherheitsfirma bestreiten alle Vorwürfe. (red)



