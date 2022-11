Sonderausstellung «Wildlife Photographer of the Year» – Spinnen-Sex in Grossformat Das Naturhistorische Museum zeigt die Resultate des internationalen Fotowettbewerbs. Auch zwei Schweizer wurden ausgezeichnet. Simon Baur

«Spinnentreffen» von Roman Willi (Schweiz). © Roman Willi, Wildlife Photographer of the Year

Roman Willi aus Luzern ist fasziniert vom Verhalten der Spinnen, vor allem die Springspinnen haben sein Interesse geweckt. Seine Aufnahme zeigt den seltenen Moment eines kopulierenden Paars, keine einfache Sache, wenn man so viele lange Beine hat. Willis Bild wurde im Rahmen des Fotowettbewerbs «Wildlife Photographer of the Year» ausgezeichnet. Den Fotowettbewerb gibt es seit über 50 Jahren, er gilt als grösster und prestigeträchtigster Wettbewerb für Naturfotografie.