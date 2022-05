Die Frage vor dem Spiel – Spielt es eine Rolle, ob der FCB Zweiter oder Dritter wird? Vor der letzten Meisterschaftspartie gegen Lugano beträgt der Vorsprung von Rotblau auf den Dritten aus Bern zwei Punkte. Kann der FCB Platz zwei verteidigen? Dominic Willimann

Joelson Fernandes und dem FC Basel steht noch ein Ernstkampf bevor. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Der FC Basel hält sich wacker. Auf Platz zwei. Das ist nach den jüngsten Leistungen nicht selbstverständlich. Hat aber auch damit zu tun, dass die Konkurrenz aus Bern, der BSC Young Boys, gar nicht gewillt scheint, den FCB zu überholen. Mal für Mal liessen die Berner zuletzt ebenso Punkte liegen, wie sie der FCB nicht für sich beanspruchen konnte.

Aber: Spielt es überhaupt eine Rolle für Rotblau, ob man am Ende dieser Saison Zweiter oder Dritter ist? Mit Blick auf die Conference League: nein. Mit Blick auf den Ertrag aus dem TV-Topf: ja. Zusätzlich zum Sockelbeitrag von 1,8 Millionen Franken bekommt der Zweite 596’000 Franken und der Dritte 434’000 Franken. Finanziell geht es also um etwas mehr, als 160’000 Franken im Kässeli zu haben oder nicht zu haben.

FC Basel – FC Lugano Infos einblenden Sonntag, 16.30 Uhr. – St.-Jakob-Park. – SR Cibelli. Mögliche Aufstellung FC Basel 4-2-3-1: Lindner; Lopez, Frei, Pelmard, Petretta; Burger, Xhaka; Ndoye, Esposito, Males 60% (Fernandes 40%); Szalai 60% (Tschalow 40%). Ersatz: Nikolic, Gebhardt; Djiga, Pavlovic, Hajdari, Fernandes, Palacios, Chipperfield, Tschalow, Katterbach, Stocker. Verletzt: Tavares (Kreuzbandriss und Meniskus im Knie), Lang (Aussenbandriss Fussgelenk), Essiam und Padula (beide Knorpelschaden im Knie) sowie Millar (Ellen- und Speichenbruch). Mögliche Aufstellung FC Lugano 4-1-2-3: Osigwe; Rüegg, Hajrizi, Ziegler, Valenzuela; Lovric; Custodio, Sabbatini; Lavanchy, Celar, Bottani. Verletzt: Maric, Guidotti, Facchinetti, Baumann, Daprèla. Gesperrt: Saipi.

Egal ist der Schlussrang jedoch mit Blick auf den Europacup: Der Zweite wie Dritte der Super League müssen drei Qualifikationsrunden in der Conference League überstehen. Beim Präsentieren der Jahreszahlen 2021 hat David Degen jüngst klar gesagt, dass das Erreichen der Gruppenphase in diesem europäischen Wettbewerb ein Muss ist.

Starten in diese Qualifikation wird der FCB am 21. Juli, den Gegner kennt er nach der Auslosung vom 15. Juni. Und sollte die Vereinsführung wie in dieser Saison wieder von einem möglichen Einzug in den Final sprechen: Dieser findet am 7. Juni 2023 in Prag statt.

