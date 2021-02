Im Fokus: Blerim Dzemaili – Spielt er – oder spielt er nicht? Beim 4:1-Sieg des FC Zürich in Basel war Rückkehrer Blerim Dzemaili die grosse Figur. Nun ist er für Sonntag fraglich. Aber vielleicht ist das ja nur taktisches Geplänkel … Oliver Gut

Wenn er dabei ist, dann ist er der neue, alte Anführer des FC Zürich: Blerim Dzemaili. Foto: Walter Bieri (Keystone).

«Wie gut wird dieser Dzemaili denn erst, wenn er mal fit ist?» Das fragte diese Zeitung Ende Januar, nachdem der prominente Rückkehrer sein Comeback für den FC Zürich gegeben hatte und dabei beim 4:1-Erfolg im Basler St.-Jakob-Park der Matchwinner gewesen war. Einen knappen Monat später harrt die Frage noch immer einer Antwort. Denn seither wirkte Blerim Dzemaili nie mehr so fit wie damals. So, dass er auch jetzt, vor dem Heimspiel des FCZ gegen den FCB, als fraglich gemeldet wird. Fast zu viel habe Dzemaili gewollt und dabei seinem bald 35-jährigen Körper zu viel zugemutet, hat Massimo Rizzo, der Trainer der Zürcher, zuletzt festgehalten.

Ob die jüngste Meldung mehr als taktisches Geplänkel ist, wird sich am Sonntag beim Blick aufs Matchblatt weisen. Sicher ist: Mit einem Dzemaili, der so fit ist, wie er es Ende Januar in Basel war, ist der FCZ stärker als ohne ihn.