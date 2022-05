Die Frage vor dem Spiel – Spielt der FC Basel so, als wäre die Saison bereits gelaufen? Ein 0:0 gegen Lausanne, ein 1:1 gegen GC: Der FC Basel zeigt aktuell nicht seinen besten Fussball. Warum ist das so? Dominic Willimann

Guillermo Abascal (rechts) glaubt nicht, dass seine Mannschaft gedanklich bereits in den Ferien ist. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

In Zukunft möchte der FC Basel wieder über 20’000 Saisonkarten absetzen. Im Wissen um dieses ambitionierte Ziel hat Rotblau in den vergangenen Spielen jedoch wenig Werbung in eigener Sache gemacht. Die Bilanz liest sich so: In den letzten sieben Runden gab es für Rotblau einen Sieg, eine Niederlage und fünf Unentschieden.

Vor allem in den jüngsten beiden Vergleichen mit Absteiger Lausanne und dem Grasshopper-Club aus Zürich wirkte der FCB matt. Ob er sich bereits in den wohlverdienten Ferien wähnt, da die Europacup-Qualifikation in trockenen Tüchern ist?

Servette FC - FC Basel Infos einblenden Donnerstag, 20.30 Uhr. – Stade de Genève. – SR Tschudi. Mögliche Aufstellung Servette FC 4-1-2-3: Frick; Diallo, Sasso, Rouiller, Clichy; Cespedes; Cognat, Imeri; Stevanovic, Bedia, Antunes. Gesperrt: Vouilloz. Mögliche Aufstellung FC Basel 4-2-3-1: Lindner; Lopez, Frei, Pelmard, Katterbach; Burger, Xhaka; Ndoye, Esposito, Males 60% (Fernandes 40%); Szalai 60% (Tschalow 40%). Ersatz: Nikolic, Gebhardt; Djiga, Pavlovic, Hajdari, Fernandes, Palacios, Chipperfield, Tschalow, Petretta. Verletzt: Tavares (Kreuzbandriss und Meniskus im Knie), Lang (Aussenbandriss Fussgelenk), Stocker (Muskelverletzung in Kniekehle), Essiam und Padula (beide Knorpelschaden im Knie) sowie Millar (Ellen- und Speichenbruch).

Trainer Guillermo Abascal schüttelt den Kopf. «Nein, nein, diesen Eindruck habe ich nicht.» Sein Team habe es zuletzt mit Gegnern zu tun gehabt, «die sehr tief standen und in Reihen verteidigten». Seiner Mannschaft sei es nicht gelungen, die Lücke zu finden und ein frühes Tor zu erzielen. «Dann hätte der Gegner aktiver sein müssen, was uns mehr Räume in der Offensive gegeben hätte.»

Doch so weit ist es bekanntlich nicht gekommen. Abascal versichert, dass jeder versuche, sein Bestes zu geben. Unabhängig davon, ob der Vertrag am Ende der Saison ausläuft oder nicht. Deshalb ist für den Spanier klar, dass in den abschliessenden Vergleichen die mentale Blockade gelöst werden müsse, um zum Erfolg zurückzukehren. Wie das gelingen soll? «Indem wir wieder Tore schiessen.»

Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.