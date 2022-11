FCB vor kapitalem Jerewan-Spiel – Spielt Alex Frei in Armenien um seinen Job? Der FC Basel muss in Jerewan punkten, um in der Conference League zu überwintern und noch mehr Unruhe zu vermeiden. Antworten auf die wichtigsten Fragen vor dem Showdown. Oliver Gut Tilman Pauls Dominic Willimann

FCB-Trainer Alex Frei vor dem Abflug in Richtung Armenien am Dienstagabend. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Wie qualifiziert sich der FC Basel für die K.-o.-Phase?



Ganz einfach: Wenn die Basler in Jerewan punkten, spielen sie auch im neuen Jahr in der Conference League. Ob sie am Ende auf Platz 1 oder 2 stehen, hängt in diesem Fall aber vom Ergebnis der parallel stattfindenden Partie zwischen Bratislava und Vilnius ab.