Neue Attraktion auf der Wasserfallen – Spielplatz ist nach langer Vorgeschichte endlich eröffnet Nach holprigem Start ging es plötzlich flott: Der Erlebnisspielplatz auf der Wasserfallen ist offen. Mit dem grössten Schlitten weit und breit – und Warteschlangen vor den Spielgeräten. Lucas Huber

Der Spielplatz bei der Bergstation der Wasserfallenbahn ist eröffnet. Neben Rutschbahn und Schaukel wartet er mit einem gigantischen Wanderschuh und dem grössten Schlitten weit und breit auf. Foto: Lucas Huber

Und dann war es endlich so weit: Am Freitagabend, die Sonne tauchte das Herbstlaub in Gold, schnitten Lian und Levin das Band durch, das die Eröffnung des Erlebnisspielplatzes bei der Bergstation der Wasserfallenbahn markiert. Danach jubelten sie ins Mikrofon: «Der Spielplatz ist eröffnet!» Die beiden Jungs waren nicht zufällig gewählt; sie sind die Enkel von Projektleiter Christoph Dietrich.

Nun könnte man meinen, ein Spielplatz sei eben ein Spielplatz: Rutschbahn, Schaukel, etwas zum Klettern, Bänkli, Holzschnitzel zur Sturzdämpfung. Nicht so dieser. Mit Besagtem wartet er zwar auch auf, hinzu kommen aber ein Picknickpodest, ein gigantischer hölzerner Wanderschuh und der grösste Schlitten weit und breit.