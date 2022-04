Neues Mittel gegen Sars-CoV-2 – Spezielles UV-Licht könnte die nächste Pandemie verhindern Sehr kurzwelliges ultraviolettes Licht verursacht keinen Hautkrebs, tötet aber Bakterien und Viren effizient ab. In einer Studie machte es Raumluft so rein wie Frischluft. Joachim Laukenmann

Ein UV-Roboter im Einsatz zur Desinfektion einer Flugzeugkabine. Dieses Licht wäre gefährlich für Menschen, noch kurzwelligeres UV-Licht könnte aber in besetzten Klassenzimmern zum Einsatz kommen. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Die Wirkung der unsichtbar ultraviolett leuchtenden Deckenlampen war eindrücklich: Knipsten die Forschenden sie an, sank das Level an Mikroben im Raum nach rund fünf Minuten um mehr als 98 Prozent ab. Die Raumluft wurde so rein, als würde sie im Mittel 184-mal pro Stunde vollständig ausgetauscht. Kein Raumluftfilter und keine Lüftung ist in der Lage, für dermassen mikrobenfreie Luft zu sorgen – deren Desinfektionsleistung entspricht in der Praxis vielleicht 5 bis 20 Lufterneuerungen pro Stunde.