Maskenpflicht im Baselbiet – «Spezielle Unterrichtszimmer» für Kinder ohne Masken denkbar Neu ist der Gesichtsschutz für alle Primarschüler obligatorisch. Einzelne Eltern und Kinder wollen aber nicht mitmachen. In Schulen werden für sie Vorkehrungen getroffen. Simon Bordier

Wenn ein Kind die Maskenpflicht an Schulen nicht einhalten kann, sind andere Schutzmassnahmen und mitunter gar zusätzlicher Raum erforderlich. Symbolbild: Annette Riedl (Keystone)

Die Mund-Nasen-Bedeckung könne bei Kindern zu einer Kohlendioxidvergiftung führen, das breite Testen an Schulen sei «verfassungswidrig»: Die verschärften Corona-Regeln in beiden Basel, die neu auch für Kinder der ersten bis vierten Primarstufe gelten, lassen die Wogen bei Massnahmengegnern hochgehen.

In einschlägigen Chatforen wird kaum eine Theorie, kaum ein juristischer Standpunkt ausgelassen, um das schier Undenkbare zu verhindern – dass der eigene Nachwuchs im Schulunterricht zum Tragen einer Maske und zur Teilnahme an den Pooltests verpflichtet wird. Am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien machten schätzungsweise 250 Demonstrierende ihrem Unmut auf Liestals Strassen Luft.