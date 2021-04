Streit um Pick-e-Bike beendet – Sperrzone Riehen wird deaktiviert Der Basler Regierungsrat sichert der Bevölkerung zu, dass die Pick-e-Bike AG ihren Veloverleih wieder in ganz Riehen und Bettingen zulassen muss. Diese Auflage ist an Subventionsgelder aus dem Pendlerfonds gebunden. Daniel Wahl

Bald wieder freie Fahrt in Riehen. Die Pick-e-Bike AG muss ihre elektronische Sperre im Gemeindebann deaktivieren. Foto: Dominik Plüss

Der 17. Mai ist für die Fans und Nutzer der weiss-roten Pick-e-Bikes in Riehen ein Tag der Befreiung. Ab diesem Datum muss das Velo-Vermietunternehmen, das sich in den Händen von BLT, Primeo Energie und der Basler Kantonalbank befindet, seinen sogenannten Geofence öffnen. Das bedeutet, dass die Riehener wieder mit den elektrobetriebenen Mietvelos bis vor die Haustür fahren können. Das war seit vergangenem 1. September nicht mehr möglich, Pick-e-Bike verunmöglichte das Ein- und Auslösen ihrer Velos im Gemeindebann und beschränkte das Angebot auf die Zentren Riehen-Dorf und Rauracher, wo sich auch die Filialen der Basler Kantonalbank befinden.

Das Verhängen einer Sperrzone im Riehener Gemeindebann war eine wirtschaftliche Retourkutsche. Die Gemeinde wollte sich auf Aufforderung von Pick-e-Bike nicht à fonds perdu mit jährlich 12’000 Franken beteiligen, worauf das Unternehmen den Betrieb in Riehen elektronisch einschränkte. Sinngemäss argumentierte der Riehener Gemeinderat, dass man wohl nicht jedes private Unternehmen subventionieren könne, welches Mobilität anbiete. Zudem sei Pick-e-Bike bereits durch den Pendlerfonds unterstützt worden, der von den Riehener Steuerzahlern ebenfalls alimentiert werde.

Subventionen unter Auflagen

Indessen hat der Basler Regierungsrat Pick-e-Bike weitere À-fonds-perdu-Beiträge aus dem Pendlerfonds in Höhe von 150’000 Franken über die nächsten drei Jahre versprochen. Das hat in Riehen für Stirnrunzeln gesorgt. Der neu gewählte Grossrat und Riehener Gemeinderat Daniel Albietz, wollte wissen, unter welchen Bedingungen solche Subventionen vergeben werden.

Wie die Regierung nun antwortet, ist diesmal die Vergabe unter Auflagen erfolgt. Unter anderem muss die Pick-e-Bike AG ihren Geofence wieder öffnen und einen «Freefloating-Betrieb» in Riehen und Bettingen zulassen – die Elektrovelos können künftig wieder überall auf Gemeindegebiet genutzt werden. Ferner müsse das Unternehmen Daten zur Auswertung an das Amt für Mobilität liefern.

Vereinbarung wird ausgearbeitet

Gut möglich, dass die Anfrage von Albietz etwas Schub in die Angelegenheit gebracht hat. Der Basler Regierungsrat antwortet auf seine Interpellation, dass derzeit eine Vereinbarung zwischen Baudepartement und Pick-e-Bike ausgearbeitet werde, welche «die genaue Ausformulierung der Auflagen» enthält. Und es heisst: Pick-e-Bike wird den «Freefloating-Betrieb» in Riehen voraussichtlich am 17. Mai wieder aufnehmen.

Noch gleicht Riehen einer Sperrzone – mit lediglich zwei Velo-Abstellzonen für Pick-e-Bikes im Zentrum Dorf und Rauracher. Grafik: Pick-e-Bike

