Sperrungen, Umleitungen, Baulärm – Diese Folgen haben die Arbeiten am Hauenstein Am kommenden Sonntag beginnt die Instandsetzung des Basistunnels. Welche Auswirkungen hat dies auf Zugreisende und Anwohner? Wir beantworten die wichtigsten Fragen. Isabelle Thommen

Der Hauensteintunnel wird bis 2028 komplett saniert. Foto: SBB

Welche Arbeiten werden durchgeführt?

Im Rahmen der Grundinstandsetzung des Hauenstein-Basistunnels setzen die SBB das Tunnelgewölbe umfassend instand. Weiter erneuern beziehungsweise ersetzen die SBB die Gleise – also Schienen, Schwellen und Schotter – und verlegen sämtliche Kabel neu. Ebenso instand gesetzt werden punktuell die Gleisentwässerungen. In Tecknau und Trimbach SO bauen die SBB zudem Störfallbecken.

Im Sommer 2024 wird das linke Tunnelgleis von Tecknau bis zur Tunnelmitte erneuert. Zwei Jahre später wird dann das Gleis von der Tunnelmitte bis Trimbach erneuert. 2027 und 2028 folgen dieselben Erneuerungsarbeiten am rechten Tunnelgleis.

Wie lange dauern die Arbeiten?

Am kommenden Sonntag, 3. September, starten die Hauptarbeiten am Basistunnel. Diese dauern bis Herbst 2026. Vollends fertiggestellt wird die Instandsetzung im Sommer 2028.

Sollte der Bau nicht früher starten?

Doch. Eigentlich sollten die Arbeiten seit Anfang Januar laufen. Wegen einer Beschwerde wurden diese aber verzögert. Nachdem die Beschwerde vom Bundesverwaltungsgericht abgeschrieben worden ist, können nun die Arbeiten starten.

Müssen wir mit Baulärm rechnen?

«Der Baulärm bleibt primär im Tunnel», schreiben die SBB zum Projekt. «Die Arbeiten selbst sind bloss um den Portalbereich hörbar, wenn das Bauteam dort im Einsatz ist.» Allenfalls «für manche hör- und sichtbar» seien die Fahrten der Bauzüge. Was für die Anwohnerinnen und Anwohner lauter sein könne, sei der Materialumschlag. «Er muss teilweise auch nachts vorgenommen werden», so die SBB. Erfolgen wird der Materialumschlag auf dem Oltner Industrieareal und den beiden Abstellgleisen südlich und nördlich des Bahnhofs Tecknau. Insbesondere Schotter werde hier auf- und abgeladen.

Um den Lärm so gut wie möglich zu reduzieren, würden sich die SBB an die Baulärm-Richtlinie des Bundesamtes für Umwelt halten. Dazu gehört, dass die Baumaschinen die Schallleistungspegel einhalten und dass die Massnahmen durch eine Umweltbaubegleitung überwacht werden.

Gibt es Nachtarbeiten?

Ja. Aber: «Bauarbeiten tagsüber sind grundsätzlich effizienter und kostengünstiger», schreiben die SBB. Nachtarbeiten führt das Unternehmen darum nur aus, wenn der Arbeitsbereich den fahrenden Zügen oder der Fahrleitung zu nahe kommt. Dann müssen die SBB aus Sicherheitsgründen Gleise sperren und Fahrleitungsabschnitte ausschalten. Auch aktuell finden Nachtarbeiten statt. Diese Dauern noch bis zum frühen Morgen des Freitags. Alle Informationen zu den Arbeiten finden Anwohnerinnen und Anwohner unter sbb.ch.



Wird die Strecke komplett für den Zugverkehr gesperrt?

Meistens nicht. «Am effizientesten könnten die SBB die Arbeiten im Rahmen einer rund einjährigen Tunneltotalsperre ausführen», schreibt das Unternehmen. Sie wollen jedoch die Auswirkungen auf die Kundinnen und Kunden im Güter- und Personenverkehr möglichst gering halten. An einzelnen Wochenenden sind Totalsperren aber möglich. Die nächsten sollen im Herbst 2024 erfolgen.

Was bedeuten die Arbeiten für meine Zugreisen?

Die nötigen Einspursperren finden jeweils von Sonntagnacht bis Freitagmorgen statt und dauern von circa 22.15 bis 5.45 Uhr. Im Fernverkehr und bei der Linie S3 zwischen Olten, Basel und Delémont führt dies teils zu früheren Abfahrtszeiten und längeren Fahrzeiten. Bei der Linie S9 zwischen Olten, Läufelfingen und Sissach werden die letzten beiden Zugpaare am Abend durch Busse ersetzt. Betroffen ist das Läufelfingerli ab Olten um 21.37 und 22.37 Uhr und ab Sissach um 22.05 und 23.05 Uhr, dies jeweils vom Sonntag bis Donnerstag. Auch während der geplanten Totalsperren an einzelnen Wochenenden fahren im Homburgertal Ersatzbusse.

Ebenso gibt es S9-Ersatzbusse in den Sommern 2024, 2026, 2027 und 2028. Dann gibt es vier Einspursperren im Hauensteintunnel. Zudem wird es dann während fünf Wochen grössere Fahrplanänderungen im Fern-, Regional- und Güterverkehr geben.

Was kostet das Projekt?

Rund 140 Millionen Franken. Diese werden mittels Leistungsvereinbarung zwischen Bund und SBB finanziert.

Wann wird die nächste Grundinstandsetzung vorgenommen?

Die Sanierung soll laut den SBB einen sicheren und störungsfreien Bahnbetrieb während der nächsten 25 Jahre ermöglichen – das heisst bis 2053.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.