Neue Brücke für Liestal – Spektakuläre Bauarbeiten der SBB Die neue Brücke über die SBB-Geleise kommt über Pfingsten. Für ihre Montage werden Feldwerkstatt und Totalsperrung nötig. Daniel Aenishänslin

Bald wird eine neue Brücke vom Liestaler Zentrum ins Schwieri-Quartier führen. Foto: Lucia Hunziker

Über Pfingsten werden die SBB den Ersatz für die Liestaler Schwieribrücke über die Geleise mittels Mobilkran anbringen. «Einheben», wie es im Fachjargon heisst. Voraussichtlich wird das von Samstag, 27. Mai ab 23.55 bis zum Sonntag, 28. Mai um 4.55 Uhr geschehen. Aus Sicherheitsgründen geschieht dies unter Totalsperrung dieser Bahnstrecke. Sollte das Einheben wetterbedingt in dieser Nacht nicht möglich sein, dienen die beiden Folgenächte als Reserve.

Nachts nutzen vorwiegend Güterverkehrszüge die Linie Basel–Olten, die Teil der internationalen Güterverkehrsachse via Lötschberg-Basistunnel ist. Da nicht tagsüber gebaut wird, können die Auswirkungen auf den Fahrplan des Personenverkehrs reduziert werden. Wegen der Feiertage werden zudem weniger Güterzüge unterwegs sein. Sie werden via Fricktal umgeleitet werden.

Tonnenschwere Brückenteile

Die Brücke wird vor Ort in einer Feldwerkstatt aus zwei vorfabrizierten Teilen montiert. Die Brückenteile haben eine Länge von zehn und 20 Metern und ein Gewicht von bis zu 30 Tonnen. Diese Arbeiten finden von Montag, 8. Mai bis Donnerstag, 25. Mai statt. Je nach Baufortschritt muss auch sonntags und nachts gearbeitet werden, damit das eng getaktete Bauprogramm eingehalten werden kann. Am Freitag, 26. Mai wird der Mobilkran angeliefert und aufgebaut.

Ende 2023 soll die Passerelle eröffnet werden. Sie wird in einem ersten Schritt auf Seite des Stedtlis nur via Treppen zugänglich sein. Die Rampe auf dieser Seite soll im Frühling 2024 in Betrieb genommen werden können. Der Grund für die Verzögerung der Inbetriebnahme ist der Bau der Stützmauer im Burggraben.

