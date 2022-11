Startenor in Basel – Speedy Gonzales in Sängergestalt Am Dienstagabend war der gefeierte Opernstar Rolando Villazón im Stadtcasino zu Gast. Das Publikum war sichtlich begeistert – man fragt sich nur, warum nicht mehr Leute kamen. Lukas Nussbaumer

Die Energie sprudelt nur so aus ihm heraus: Der mexikanisch-französische Tenor Rolando Villazón. Foto: Pamela Springsteen/ Virgin Classics

Vielleicht lag es am düsteren, verregneten Novemberabend, vielleicht an den Überbleibseln der Herbstmesse auf dem Barfüsserplatz, vielleicht an den Stromsparmassnahmen – irgendwie wirkte das Stadtcasino am Dienstagabend unscheinbar, beinahe uneinladend. Auch drinnen war die Atmosphäre etwas gespenstisch, denn der Musiksaal war nur zur Hälfte gefüllt.