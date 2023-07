Manchmal langweilig und nährstoffbefreit, dann wieder zu fettig und zu salzig: Das Essen im Spital. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Diese Woche schlurfte ich ins St. Galler Kantonsspital, um meinen Papi zu besuchen. Er hatte wieder irgendwas, was Ü-70-Männer so haben: Sein Blutdruck entgleiste, sodass die Blutplättchen mit 300 km/h durch seine Gefässe flitzten und ihn auf die Intensivstation katapultierten. Es geht ihm wieder blendend, danke der Nachfrage. Bereits am zweiten Tag hatte er schon wieder viel zu viel Energie und nervte seine Zimmergenossen mit pointenlosen Geschichten über seinen Garten und die schlechte Tomatenernte. Dann lachte er und schüttelte den Kopf, als hätte er soeben DEN Jahrhundertwitz gedroppt.