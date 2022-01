Polizei und Corona-Gegner geraten aneinander – «Spaziergang» eskaliert in Schopfheim Circa 500 bis 600 Menschen demonstrieren erst friedlich für Corona-Massnahmen. Dann kommt es zu unschönen Szenen. Die Polizei löst eine verbotene Gegendemonstration auf. Boris Burkhardt

Die bewilligte Kundgebung «Wir sind Demokratie»: Die friedlichen Demonstranten wollen öffentlichen Raum nicht weiter Personen überlassen, die zum Teil Verschwörungsmythen verbreiten. Foto: Nicole Pont

Wieder hat sich Schopfheim als Hotspot der Corona-Demonstrationen im Landkreis Lörrach erwiesen. Die Markgrafenstadt mit knapp 20’000 Einwohnern, die viertgrösste im Landkreis, war am Montagabend sowohl Schauplatz der ersten Demonstration für die Corona-Massnahmen seit Beginn der sogenannten Spaziergänge der Corona-Skeptiker im Landkreis am 27. Dezember als auch Ort der bisher grössten Eskalation: Die Bereitschaftspolizei rückte in Kampfmontur an; es gab mindestens eine Festnahme unter den Corona-Skeptikern. Eine Verfügung speziell für Schopfheim und Lörrach hatte jegliche unangemeldete Zusammenkunft untersagt.