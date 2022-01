«Djokogate» in Melbourne – Spartacus und eine missglückte Städtereise Wie konnte es dazu kommen, dass dem weltbesten Tennisspieler vor dem Australian Open die Einreise verweigert wird? René Stauffer

In Serbien auf Plakaten, in Australien in Quarantäne: Novak Djokovic polarisiert weit über den Sport hinaus. Foto: Keystone

So sieht also der «Spartacus einer neuen Welt» aus. Einer, der «Ungerechtigkeit, Kolonialismus und Heuchelei nicht toleriert». So sieht zumindest Srdjan Djokovic seinen Sohn. Seine Äusserungen waren aber schon immer derart extrem und von Emotionen geprägt, dass sie stets hinterfragt werden müssen. Spartacus war ein römischer Sklave und Gladiator, der einen Aufstand anführte. Betrachten wir also kurz die Biografie dieses neuen Freiheitskämpfers aus Serbien, seine Erfolge wie die 20 Grand-Slam-Titel für einmal ausser Acht lassend.

Als Newcomer stand Djokovic zuerst einmal im Ruf, Verletzungen zu simulieren oder Partien gar aufzugeben, wenn es ihm nicht lief. «Ich traue seinen Verletzungen nicht», hatte Roger Federer nach ihrer zweiten Begegnung am Davis-Cup in Genf 2006 gesagt. Das Intermezzo versetzt Srdjan Djokovic noch heute in Rage.