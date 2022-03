E-Auto-Pläne – Spannungsvolle Aussichten Beim E-Auto soll es nun ganz schnell gehen. Spätestens bis Ende des Jahrzehnts will ein Grossteil der traditionellen Autohersteller in Europa nur noch Autos mit Stecker anbieten. Eine Übersicht. Holger Holzer

Audi gibt Strom: 16 rein batterieelektrische Modelle und Varianten sind bereits im Angebot, 2024 kommt der Grandsphere (im Bild die Studie von 2021). Foto: Audi

Auch wenn es kein offizielles Datum für einen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor gibt: Ende des Jahrzehnts dürften in Europa kaum noch Neuwagen mit Diesel- oder Benzinmotor zu bekommen sein. Das zumindest legen die zuletzt veröffentlichten Absatz-Pläne der Autohersteller nahe. Eine Übersicht der wichtigsten traditionellen Marken.

Audi

Mit 16 rein batteriebetriebenen Modellen oder Modellvarianten zählt die feine VW-Tochter bereits heute zu den grössten E-Auto-Anbietern. Weitere Typen sollen in den nächsten Jahren auf der gemeinsam mit Porsche genutzten PPE-Plattform entstehen, die die Entwicklung neuer Modelle stark beschleunigen soll. Bis die Marke in Europa komplett elektrisch ist, soll es aber noch bis 2033 dauern. Wichtige kommende Modelle: Audi Q6 E-Tron (Mittelklasse-SUV, Ende 2022), Audi Grandsphere/Landjet (Oberklasselimousine, 2024).

BMW

Mit dem i3 waren die Bayern vor knapp einem Jahrzehnt Elektro-Avantgarde. Seitdem haben Zugkraft und Begeisterung in München nachgelassen. Heute gibt BMW bei der E-Mobilität eher den Skeptiker, bis 2025 rechnet man in Europa mit einem E-Anteil von 25 Prozent, bis 2030 mit 50 Prozent. In beiden Fällen zählen Plug-in-Hybride mit. Trotz der vergleichsweise wenig ambitionierten Ziele wird die E-Auto-Palette aktuell kräftig ausgebaut. Wichtige kommende Modelle: BMW i7 (Oberklasselimousine, Ende 2022), BMW i5 (Businesslimousine, 2023).

Citroën

Im Stellantis-Markenmix nimmt Citroën neben Fiat die Position des günstigen Basisanbieters ein. Die tendenziell teuren E-Autos sind da aus Vertriebssicht nicht immer erste Wahl, weshalb die Marke bislang wohl auch kein konkretes Datum für den Verbrennerausstieg nennt. Irgendwann zwischen 2028 und 2030 dürfte es aber so weit sein. Wichtige kommende Modelle: Citroen e-C3 (Kompaktlimousine, 2023), Citroen e-C5 Aircross (2024).

Dacia

Für Dacia ist die Elektrifizierung ein schwieriges Geschäft, lassen sich teure Batterien und günstige Einstiegspreise doch nur schwer kombinieren. Prinzipiell gehören die Rumänen zwar dazu, wenn Renault ankündigt, bis 2030 zur reinen E-Auto-Marke in Europa werden zu wollen. Der Konzern behält sich jedoch je nach Lauf der Entwicklung vor, der Budget-Tochter auch noch länger Verbrennermodelle zu gestatten. Wichtige kommende Modelle: Dacia BEV (Kleinwagen, 2024).

Fiat

Mit dem Kleinstwagen 500e haben sich die Italiener zuletzt stark im E-Geschäft zurückgemeldet. Bei den künftigen Modellen dürfte die Marke aber auf die Technik der neuen Konzernmutter Stellantis zurückgreifen statt auf eigene Antriebe. Das allerdings wird die Transformation wohl stark beschleunigen – bereits ab 2027 will Fiat rein elektrisch sein. Wichtige neue Modelle: Fiat Centoventi (Kleinwagen, 2023).

Ford

Mit der mutigen Ankündigung, bis 2030 rein elektrisch zu werden, hat der Europa-Arm des US-Konzerns im vergangenen Jahr alle überrascht. Nicht zuletzt, weil bislang bis auf das SUV Mustang Mach-E kein Batterieauto der Marke zu haben ist. Das soll sich jedoch schnell ändern, wenn im kommenden Jahr im Kölner Werk die Stromer-Kooperation mit VW greift und bis 2024 sieben neue Stromer, darunter drei PW, auf die Strasse rollen. Wichtige neue Modelle: Ford Medium Size Crossover (Kompakt-SUV, 2023), Ford Sport Crossover (Kompakt-SUV, 2024), Ford Puma E (Mini-SUV, 2024).

Mercedes hat eine elektrische G-Klasse in der Schublade. Foto: Daimler AG Renault legt den R5 als E-Mobil neu auf. Foto: Renault Cupra fährt Seat beim E-Auto davon, im Bilder die Studie Urban Rebel. Foto: Cupra 1 / 4

Hyundai

Mit alltagstauglichen und vergleichsweise günstigen E-Modellen für jedermann haben sich die Koreaner in den vergangenen Jahren auf dem Wachstumsmarkt stark positioniert. Ende des Jahrzehnts sollen weltweit 1,9 Millionen E-Autos der Marke pro Jahr verkauft werden. In Europa soll das Angebot des Gesamtkonzerns ab Mitte des kommenden Jahrzehnts komplett elektrisch sein. Wichtige kommende Modelle: Ioniq 6 (Mittelklasselimousine, Ende 2022), Ioniq 7 (SUV der gehobenen Mittelklasse, 2024).

Kia

Gemeinsam mit der Schwestermarke Hyundai hat sich auch Kia zu einem der grössten E-Auto-Anbieter in Europa entwickelt. Spezialität sind einerseits zugängliche Modelle wie der kleine Crossover e-Niro, andererseits Hightech-Stromer wie der EV6. Auch für Kia gilt die Konzern-Ankündigung, bis Mitte des kommenden Jahrzehnts komplett elektrisch sein zu wollen. Wichtige kommende Modelle: Kia Niro-e (Mini-SUV, 2022), Kia EV9 (SUV, 2023).

Mazda

Als im globalen Vergleich kleiner Hersteller müssen die Japaner sich ordentlich strecken, um in Europa nicht den Anschluss an die E-Mobilisierung zu verpassen. Neben dem stylishen, aber reichweitenschwachen MX-30 müssen also noch diverse weitere Modelle kommen. Welche das sein könnten, ist aber noch weitgehend unklar. Zuletzt hatten britische Medien von drei neuen Modellen bis 2025 berichtet. Wichtige kommende Modelle: Mazda MX-30 mit Range Extender (Mini-SUV, 2022).

Mercedes

Die Schwaben zählen zu den eher vorsichtigen Herstellern, was das öffentliche Formulieren von E-Auto-Zielen angeht. Klar postuliert ist bislang nur die Absicht, ab 2025 mehr als die Hälfte des Europa-Absatzes mit E-Autos und Plug-in-Hybriden zu bestreiten. Darüber hinaus will man sich mit dem Antriebsmix künftig flexibel an die Marktgegebenheiten anpassen, wobei der Fokus auf E-Mobilität liegen soll. Das Modellangebot wächst aktuell schnell, sowohl in den Volumensegmenten als auch im Luxus-Bereich. Wichtige kommende Modelle: Mercedes EQE SUC (Oberklasse-SUV, 2023), Mercedes EQG (Geländewagen, 2024).

Mini

Als Marke für Lifestyle-orientierte und solvente Städter ist die BMW-Tochter eigentlich prädestiniert für den E-Antrieb. Trotzdem ist man, was öffentliche Ankündigungen zum Verbrenner-Ausstieg angeht, noch zurückhaltend. «Power of Choice» nennen die Briten die Strategie, der Kundschaft zumindest bis 2030 die Wahl zwischen unterschiedlichen Antriebsoptionen zu lassen. Trotzdem sind zahlreiche Stromer geplant, die teils in Kooperation mit dem chinesischen Hersteller Great Wall gebaut werden. Wichtige kommende Modelle: Mini Dreitürer (Kleinwagen, 2023), Mini Countryman (2023).

Mitsubishi

In Europa will die japanische Marke vor allem auf ihre Allianz mit Renault-Nissan bauen, eigene E-Auto-Ziele formuliert sie bislang nicht. Welche Modelle übernommen und unter eigenem Logo angeboten werden sollen, wird aktuell noch verhandelt. Zur Wahl steht unter anderem ein Ableger des künftigen E-Kleinwagens Renault 5 als auch ein Modell auf Basis des Renault Mégane E-Tech.

Nissan

Nach dem Leaf kam lange nichts: Die Japaner teilen mit anderen E-Auto-Vorreitern das Schicksal, dass man nach gutem Start an Tempo verlor. Einen genauen Zeitpunkt für den Wandel zur E-Marke nennt Nissan bislang nicht, die Marke dürfte sich in Europa jedoch an Allianzpartner Renault orientieren, der 2030 als Zeitpunkt für den Verbrenner-Ausstieg nennt. Wichtige kommende Modelle: Nissan Ariya (Mittelklasse-SUV, 2022), Nissan Micra (Kleinwagen, 2024).

Opel

Der multinationale Stellantis-Konzern setzt in Europa konsequent auf E-Mobilität. Vorreiter unter den Volumenmarken ist dabei Tochter Opel, die bereits 2028 rein elektrisch sein soll. Zwei Jahre vor Peugeot und Fiat. Schneller geht es nur bei den exklusiveren Anbietern DS (2024) und Lancia (2026). Die flexible, modulare Technik stammt dabei in allen Fällen aus dem gleichen Pool. Wichtige kommende Modelle: Opel Astra-e (Kompaktlimousine, 2023), Opel Manta (Crossover, 2025).

Peugeot

Im Vergleich zu Schwester Opel geht Peugeot den Umbau zur E-Auto-Marke etwas vorsichtiger an, was wohl auch aus Rücksicht auf die preissensiblen Märkte in Südeuropa geschieht. Trotzdem soll ab 2030 auf dem Kontinent kein Verbrenner der Marke mehr verkauft werden. Wie auch die übrigen Stellantis-Marken soll Peugeot bei dem schnellen und konsequenten Umbau von der Grösse des Mutterkonzerns profitieren. Wichtige kommende Modelle: Peugeot e-308 (Kompaktlimousine, 2023), Peugeot e-3008 (Kompakt-SUV, 2023).

Porsche

Trotz einer beeindruckenden Verbrenner-Tradition verweigert sich Porsche der neuen Antriebstechnik nicht und baut sie als erster grosser Sportwagenhersteller konsequent in seine Zukunftsstrategie ein. Neben Limousine und SUV wird es auch schon bald Batterie-Sportwagen der Marke geben. Der Boxermotor wird aber zunächst nicht fallen gelassen: Für 2030 ist ein Verbrenner-Anteil von knapp 20 Prozent vorgesehen. Der Rest sollen E-Autos und Plug-in-Hybride sein. Wichtige kommende Modelle: Porsche Macan E (Mittelklasse-SUV, 2023), Porsche Panamera E (Oberklasselimousine, 2024/2025).

Renault

Mit dem Kleinwagen Zoe haben die Franzosen über Jahre immer wieder das beliebteste E-Auto in Europa gestellt. Seit kurzem ist mit dem Mégane E-Tech Electric ein weiteres Volumenmodell mit grossem Absatzpotenzial an Bord. Entsprechend optimistisch sind die Pläne der Marke, die als Komplettanbieter sämtliche Pw-Segmente abdecken will: Bis 2030 sollen alle Autos in Europa rein batteriebetrieben sein. Wichtige kommende Modelle: Renault Grand Scénic (Familien-Crossover, 2023), Renault 5 (Kleinwagen, 2024).

Seat/Cupra

Von der E-Mobilitäts-Offensive im VW-Konzern profitiert die Marke Seat bislang nicht. Stattdessen erhält der sportliche Ableger Cupra exklusiven Zugriff auf den Stromer-Baukasten und wird bis 2030 zum reinen E-Anbieter. Für die Marke Seat bleibt möglicherweise nur noch die Rolle als Abverkäufer von Verbrennerautos. Wichtige kommende Modelle: Cupra Tavascan (Crossover, 2024), Cupra Urban Rebel (Kleinwagen, 2025).

Skoda

Unter den grossen Marken im Volkswagenkonzern zählt Skoda zu den vorsichtigeren Vertretern. Bis Ende des Jahrzehnts soll der E-Anteil der Tschechen in Europa lediglich 50 bis 70 Prozent betragen. Die Vorsicht dürfte vor allem von der schwierigen Situation der E-Mobilität in Ost- und Südeuropa herrühren, wo Skoda besonders populär ist. Wichtige kommende Modelle: Skoda Elroq (Mini-Crossover, 2024).

Suzuki

Für die Japaner ist der Umstieg auf E-Mobilität in Europa eine grosse Herausforderung. Bereits heute muss die Marke auf Hybrid-Antriebe von Kooperationspartner Toyota zurückgreifen, um die CO 2 -Vorgaben der EU zu erfüllen. Möglich, dass die Zusammenarbeit auch auf E-Mobile ausgeweitet wird. E-Auto-Ziele formuliert der Hersteller nicht, immerhin ist für 2025 ein erster Stromer angekündigt.

Toyota

Lange Zeit zog Toyota die Wasserstoff-Brennstoffzelle der Batterie vor. Eine Exotenposition, die der Weltmarktführer jedoch mittlerweile modifiziert hat – künftig sollen auch normale Akku-Stromer das Portfolio CO 2 -neutral machen. Bis 2030 soll jeder zweite Neuwagen der Marke in Europa elektrisch fahren, ab 2035 dann jeder. Wichtige kommende Modelle: Toyota bZ Small Crossover (Mini-SUV, 2025).

Volvo

Bei der Elektrifizierung haben sich die Schweden früher als jeder andere grosse Autohersteller aus dem Fenster gelehnt. Schon 2015 kündigten die Schweden eine E-Offensive an, vor gut einem Jahr legten sie sich auf 2030 als Enddatum für die Verwandlung zur reinen E-Marke fest. Unter den grossen europäischen Premiumherstellern ist niemand ehrgeiziger. Wichtige kommende Modelle: Volvo Concept Recharge (Crossover, 2023), Volvo XC20/XC30 (Mini-Crossover, 2023).

Volkswagen

Die Marke VW zählt in Europa zu den Vorreitern der E-Mobilität. Eine eigentlich ungewohnte Rolle für die Wolfsburger, die zuvor meist erfolgreich auf bereits etablierte Trends setzten. Ganz will man sich der neuen Antriebstechnik aber zunächst noch nicht verschreiben – für 2030 ist ein E-Anteil von 70 Prozent angekündigt, erst 2035 soll die Umstellung komplett erfolgt sein. Wichtige kommende Modelle: ID. Buzz (Bus/Grossraumlimousine, Ende 2022), ID. 7 (Mittelklasselimousine, 2023).

