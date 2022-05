Revision des Sexualstrafrechts

Etwas in den Hintergrund gerückt ist die Corona-Pandemie. Ein grosses Geschäft handelt dennoch davon. Konkret diskutiert der Nationalrat über eine Änderung des Finanzhaushaltgesetzes, wo es um den Abbau der coronabedingten Verschuldung geht.

Von gesellschaftlicher Bedeutung ist überdies die Revision des Sexualstrafrechts, über das sich die kleine Kammer am 7. Juni beugt. Bundesrat und Ständeratskommission wollen den Tatbestand der Vergewaltigung im Strafgesetz ausweiten. Neu soll sich auch strafbar machen, wer gegen den Willen des Opfers handelt. Es soll der Grundsatz «Nein heisst Nein» gelten. Eine Nötigung durch Gewalt oder Drohung müsste demnach nicht mehr vorliegen.

Wie in den zurückliegenden Sessionen wird der Klimawandel auch im Juni ein Thema im Bundeshaus sein. Der Nationalrat diskutiert in der dritten Woche den Gegenvorschlag zur Gletscher-Initiative. Die Umweltkommission will die Schritte zur Erreichung des Netto-null-Ziels ins Gesetz schreiben und so schneller vorankommen als mit dem Volksbegehren. In die Pflicht nehmen will die Kommission Hausbesitzer, Verkehrsteilnehmer und die Industrie.

