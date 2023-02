Wert von über 2 Millionen Euro – Spanische Polizei beschlagnahmt in den USA gestohlene Luxuswagen In Südspanien fanden Beamte 24 geklaute Autos, die wahrscheinlich nach Afrika weiter verschifft werden sollten. Darunter befinden sich Marken wie Porsche und Jeep.

Ein von der spanischen Polizei veröffentlichtes Foto zeigt einen der gestohlenen Wagen im Hafen von Algeciras. Foto: Guardia Civil, AFP

In Spanien hat die Polizei eine Reihe von Luxusautos beschlagnahmt, die in den USA geklaut worden waren und wahrscheinlich nach Afrika weiter verschifft werden sollten. Den Wert der 24 Wagen von Marken wie Porsche und Jeep schätzte die Guardia Civil in ihrer Mitteilung vom Montag auf mehr als zwei Millionen Euro.

Die Autos waren demnach im Laufe des Januars im südspanischen Hafen Algeciras in Containern angekommen. Der Ermittler vermuten, dass das Diebesgut von dort aus in «afrikanische Länder» verschifft werden sollte. Stattdessen schickten die spanischen Behörden die gestohlenen Wagen zurück in die USA.

Laut der internationalen Polizeiorganisation Interpol wird der Handel mit gestohlenen Autos oft dazu genutzt, andere Straftaten wie Drogen- und Waffenschmuggel sowie Menschenhandel zu finanzieren und zu verüben.

