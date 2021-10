Hoher Besuch in Riehen – Königin Letizia eröffnet Ausstellung der Fondation Beyeler Die Regentin wird am kommenden Freitag in der Fondation erwartet. Das Museum widmet seine neue Ausstellung dem spanischen Maler Francisco de Goya.

Königin Letizia steht mit ihrem Mann Felipe VI. (nicht im Bild) seit Juni 2014 an der Spitze der spanischen Monarchie. Archivbild: Keystone

Königlicher Besuch für die Schweiz: Letizia von Spanien wird am kommenden Freitag eine Ausstellung des spanischen Malers Francisco de Goya in der Fondation Beyeler in Riehen eröffnen. Dies bestätigte die Fondation Beyeler der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Es handle sich um einen kulturellen Besuch anlässlich einer bedeutenden Ausstellung eines grossen spanischen Künstlers, sagte die Kommunikationsleiterin der Fondation Beyeler. Die spanische Königin habe schon andere wichtige Ausstellungen von spanischen Künstlern besucht – so die Ausstellung von Joaquín Sorolla in der National Gallery in London oder die Velazquez-Retrospektive im Kunsthistorischen Museum in Wien.

Keine Ansprache, keine Interviews

Die Königin wird in Riehen weder eine Ansprache halten noch den Medien Interviews geben. Sie wird einzig für einen Fototermin zur Verfügung stehen. Der hohe Besuch läuft gemäss der Sprecherin nach einem vorgegebenen Protokoll ab.

Basels Regierungspräsident Beat Jans (SP) wird an der Eröffnung der Goya-Ausstellung dabei sein und Gelegenheit haben, den Willkommensgruss der Regierung im persönlichen Gespräch zu überbringen. Der Kanton Basel-Stadt plant nichts Offizielles, wie ein Regierungssprecher auf Anfrage sagte. Felipe VI. und seine Frau Letizia stehen seit Juni 2014 an der Spitze der spanischen Monarchie.

