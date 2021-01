Nur 3 bis 5 Prozent aller Infektionen entstehen in Gaststätten: Das Café Mill`Feuille am Mühlenplatz in der Stadt Luzern wird vom Personal zusammengeräumt, nachdem die Corona-Massnahmen des Bundes die Schliessung aller Restaurants und Cafés forderten.

Foto: Urs Flüeler (Keystone)