Alleiniger FCB-Rekordspieler – Spätestens jetzt ist Frei eine Legende – ob er will oder nicht Fabian Frei bestreitet gegen Lausanne seine 453. Partie für den FC Basel und ist nun alleiniger Rekordspieler. Gegen den Begriff «Legende» wehrt sich der 33-Jährige jedoch. Tilman Pauls

Fabian Frei wird – in seinem besonderen Trikot – nach dem Abpfiff von den mitgereisten Fans gefeiert. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Der FC Basel hat sich natürlich etwas einfallen lassen für seinen Rekordspieler. Als Fabian Frei kurz vor dem Spiel gegen den FC Lausanne-Sport in die Kabine kommt, da merkt er schon, dass irgendetwas anders ist. Die Trikots der Kollegen sehen aus wie immer, wenn sie der Materialwart an die vorgesehenen Haken hängt: Die Rückennummern sind für alle erkennbar. Nur bei seinem Trikot sieht man dieses Mal die Vorderseite. Und was ist das eigentlich für ein merkwürdiger schwarz-weisser Kreis in der Mitte?