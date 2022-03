Finanzierung des Ukraine-Kriegs – SP will russische Oligarchen durch Task Force überprüfen lassen Um die Finanzierung des Krieges in der Ukraine zu unterbinden, müsse man den Vermögensstrukturen von kremlnahen Oligarchen nachgehen. Dies schreibt die SP in einem öffentlichen Brief an den Bundesrat.

Co-Präsident Cedric Wermuth fordert, systematisch den Vermögensstrukturen von Oligarchen nachzugehen. (Archivbild) Foto: Keystone

Eine Task Force soll die Vermögensstrukturen von sanktionierten und weiteren kremlnahen Oligarchen untersuchen, fordert die SP. Nur so könne eine weitere Finanzierung des Ukraine-Kriegs aus der Schweiz unterbunden werden.

Trotz der internationalen Sanktionen gehe der Krieg weiter, schreibt das Co-Parteipräsidium von Mattea Meyer und Cédric Wermuth in einem am Samstag veröffentlichten offenen Brief an den Bundesrat.

Die Schweiz habe als zentrale Plattform für den Handel mit russischen Rohstoffen, als Vermögensverwalterin, als Geschäftsplatz und als Wohnort vieler russischer Oligarchen eine besondere Verantwortung.

Sie regen deshalb an, dass eine Task Force bestehend aus Vertreterinnen und Vertreter des Eidgenössischen Finanzdepartements, der Finanzmarktaufsicht, der Bundesanwaltschaft, der Meldestelle für Geldwäscherei sowie allenfalls der Finanzbranche gebildet wird.

Diese soll systematisch den Vermögensstrukturen der Oligarchen nachgehen und die tatsächlichen Vermögensverhältnisse und wirtschaftlichen Berechtigungen feststellen. «Damit kann das Netzwerk der Strohmänner aufgedeckt werden – nur so kann die weitere Finanzierung des Krieges aus der Schweiz zumindest teilweise unterbunden werden.»

«Aufenthalt nicht mit Blutgeld erkaufen»

Die SP verlangt in ihrem Brief zudem, dass die erteilten Aufenthaltsbewilligungen für wohlhabende Russinnen und Russen sofort überprüft werden. Sie hat dabei die Sonderbewilligungen im Auge, die aus erheblichen steuerlichen Interessen für reiche Personen ohne Erwerbstätigkeit in der Schweiz erteilt werden können.

Selbstverständlich sollten Russinnen und Russen gemäss geltenden Gesetzen gleich behandelt werden wie andere Ausländerinnen und Ausländer, schreiben Meyer und Wermuth. «Es kann allerdings nicht sein, dass eventuelle Profiteure der mutmasslichen Kriegsverbrechen in der Ukraine sich ihren Aufenthalt in der Schweiz mit Blutgeld erkaufen können.»

Es könne doch nicht sein, dass jedes Mal, wenn irgendwo ein Krieg ausbreche, herauskomme, dass die Finanzierung über die Schweiz laufe, sagte Wermuth in der «Samstagsrundschau» von Schweizer Radio SRF, in der er den Brief angekündigt hatte. «Es ist der Job der Schweiz, den Hahn für die Kriegsfinanzierung zuzudrehen.»

SDA/sep

