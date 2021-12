Omikron wütet an Baselbieter Schulen – SP will Corona-Handbremse so fest wie möglich anziehen Der Kanton hat am Mittwoch die Massnahmen verschärft. Doch weil er an den Volksschulen zu wenig unternehme, gibt es Kritik von SP-Präsidentin Miriam Locher. Benjamin Wirth

SP-Präsidentin Miriam Locher an einer Landratssitzung im Congress Center in der Stadt, wohin das Baselbieter Parlament pandemiebedingt ausgewichen ist. Foto: Lucia Hunziker

Die Baselbieter Sozialdemokraten sind besorgt. Für sie sind die neuen Corona-Massnahmen, die der Kanton am Mittwoch getroffen hat, zu lasch. Vor allem an den Schulen würde es schon seit längerem Handlungsbedarf geben, moniert Parteipräsidentin und Landrätin Miriam Locher, selbst Primarlehrerin und vor kurzem an Covid-19 erkrankt, auf Anfrage. «Die Regierung reagiert wie bereits oft im Verlauf der Pandemie zu spät.»

Nach den Weihnachtsferien werden die kantonalen Volksschulen den Unterricht geordnet und mit obligatorischen Tests wiederaufnehmen. Die Maskenpflicht wird bis zur ersten Primarstufe ausgedehnt. Darüber hinaus werden die von der aktuellen Infektionswelle besonders betroffenen Schulen – wie etwa die Sek in Muttenz, die wegen mehrerer Dutzend Omikron-Fälle geschlossen worden ist – ihren Betrieb ab dem 3. Januar 2022 erst einmal im Fernunterricht fortsetzen. Sobald die Klassen ein negatives Resultat vorweisen können, dürfen sie gestaffelt wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Trotz der «angespannten» Lage wolle der Regierungsrat am Präsenzunterricht festhalten.