Protest wegen Credit Suisse – SP will Boni-Verbot – und beschliesst Nein zu Milliarden­krediten Im Parlament regt sich Widerstand gegen die Kredite für die Credit Suisse. Ein Nein wäre vor allem ein politisches Zeichen. Charlotte Walser

Weiter wie bisher sei «keine Option», sagt Cédric Wermuth, Nationalrat und SP-Co-Präsident. Foto: Dominique Meienberg

«Nicht mit uns»: So lautet das Fazit der SP in der Causa Credit Suisse. Am Mittwoch hat die SP-Fraktion entschieden, dass sie kommende Woche in der ausserordentlichen Session zur Credit Suisse die Kredite ablehnen wird – es sei denn, das Parlament stimmt ihrer Bedingung zu.