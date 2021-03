Unmut nach Corona-Demo in Liestal – SP und Juso rügen ihre eigene Polizeidirektorin Die Kritik an der Baselbieter Polizei und ihrer Chefin, Kathrin Schweizer, ist heftig: Sie hätten bei der Grosskundgebung am Samstag auf der ganzen Linie versagt. Alessandra Paone

Die Kritik der Demonstranten gilt vor allem dem Bundesrat. Foto: Dominik Plüss

An der Grosskundgebung in Liestal, an der am Samstag mehr als 5000 Personen gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrats protestierten, hielten sich die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht an die Auflagen: Sie verhöhnten die Behörden und trugen keine Masken, zudem wurde ein junger Journalist niedergeschlagen. Die Baselbieter Sicherheitsdirektorin, Kathrin Schweizer, muss deswegen harsche Kritik aus verschiedenen politischen Lagern über sich ergehen lassen.

Die schärfsten Töne kommen allerdings aus den eigenen Reihen: Schweizers Parteikollege, der SP-Landrat Jan Kirchmayr, stellt auf Twitter klar, dass es im Baselbiet keinen Platz habe für Antisemitismus und Angriffe auf Medienschaffende. Er hat auch schon Fragen vorbereitet, die er im Landrat stellen möchte. Denn es sei nicht nachvollziehbar, dass sich die grosse Mehrheit der Bevölkerung solidarisch an die Massnahmen halte und gleichzeitig mehrere Tausend Demonstrierende in Liestal unterwegs seien und egoistisch und selbstsüchtig die Auflagen ignorierten.

Die Baselbieter Juso finden noch deutlichere Worte. Es sei schockierend, dass die Sicherheitsdirektion mehr als 24 Stunden nicht kommuniziert und auch danach nur schwammig und undifferenziert zum Polizeieinsatz Auskunft gegeben habe, schreiben sie in einer Mitteilung. «Die Polizei hat auf ganzer Linie versagt und mit ihrer Untätigkeit die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet.» Die Jungpartei fordert von der SP-Regierungsrätin eine umfassende Stellungnahme. Die bisherigen Erklärungsversuche seien mehr als unbefriedigend.

Schweizer lässt nun prüfen, ob und wie man die Veranstalter für die Missachtung der Corona-Massnahmen büssen könnte.