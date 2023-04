In stiller Wahl – SP und FDP im Bottminger Gemeinderat Zur Gemeinderatsersatzwahl in Bottmingen haben sich zwei Kandidaten gemeldet. Es stehen ebenso viele Plätze zur Verfügung – daher kommt es zur stillen Wahl. Die beiden Plätze gehen an Kandidaten von der SP und der FDP. Tobias Burkard

Nur wenig Interesse zeigten die Bottminger für einen Platz im Gemeinderat. Foto: Pino Covino

Wer in Bottmingen Gemeinderat werden wollte, hatte es dieses Jahr ziemlich leicht. Nach dem Rücktritt von zwei Bottminger Gemeinderäten bekundeten die Parteien allesamt Mühe, Kandidaten für deren Nachfolge zu finden. Am Montag, 17. April, um 12 Uhr ging die Meldefrist für Wahlvorschläge zu Ende. Wie die «bz» berichtet, haben sich letztlich doch noch zwei Personen gemeldet. Gemäss Recherchen der «bz» handelt es sich um Kandidierende aus der SP und der FDP. Genauere Details wollten jedoch weder SP-Parteipräsidentin Lucia Mikeler Knaack noch FDP-Vizepräsident Alexander Rath preisgeben.

Wählbarkeit muss überprüft werden

Nach den Rücktritten von Remo Muchenberger (Demokratische Partei Bottmingen) und Sascha Kuhn (Junges Bottmingen) auf Ende Mai wurden zwei Kandidaten für die vakanten Sitze im Bottminger Gemeinderat gesucht. Die Ersatzwahl solle am 18. April stattfinden. Da sich nur zwei Personen zur Verfügung gestellt haben, ist nun klar, dass es zu keiner Urnenwahl kommen wird: Falls die beiden Kandidaten die Voraussetzungen der Wählbarkeit erfüllen, werden sie in stiller Wahl als gewählt erklärt werden.

Die neue Zusammensetzung des Bottminger Gemeinderat würde dann folgendermassen aussehen: je drei Vertreterinnen und Vertreter von SP und FDP sowie ein Parteiloser. Die beiden Lokalparteien Junges Bottmingen und Demokratische Partei Bottmingen hingegen werden nicht weiter in der Exekutive vertreten sein. Bei beiden zurücktretenden Gemeinderäten ist es ein neuer Lebensabschnitt, der sie zu diesem Schritt bewegt. Remo Muchenberger wird im Februar 65 Jahre alt und will die verbleibende Lebenszeit mit seiner Partnerin verbringen. Und Sascha Kuhn ist weitaus jünger, doch er verlegt seinen Lebensmittelpunkt zumindest mittelfristig in eine neue Gegend.

