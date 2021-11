Analyse nach kantonalen Wahlen – SP stürzt ab, FDP stoppt Niederlagen-Serie Unsere Auswertung sämtlicher kantonaler Wahlen seit 2019 muss der SP-Spitze zu denken geben. Und nicht nur ihr. Zwei Parteien hingegen dürfen sich freuen. Iwan Städler

Mattea Meyer und Cédric Wermuth, die die SP seit Oktober 2020 präsidieren, müssen bald eine Trendwende herbeiführen können, sonst blicken sie düsteren Zeiten entgegen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es ist ein permanentes Kräftemessen, letztmals am Sonntag in Freiburg: Am Abschneiden der Parteien in den kantonalen Parlamentswahlen lässt sich ihre momentane Stärke erkennen. Doch was heisst dies nun insgesamt – über alle Kantone hinweg? Wir haben sämtliche Resultate seit den letzten Nationalratswahlen ausgewertet und nach Grösse des Kantons (Einwohnerzahl) gewichtet. Denn nicht jeder Kanton ist aus nationaler Perspektive gleich bedeutend. Ein Wählerprozent im Aargau wiegt 19-mal so schwer wie ein solches in Uri. Über alle Kantone ergibt sich folgendes Bild: