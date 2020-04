SP-Nomination für den Regierungsrat – SP setzt auf Männer und tritt neben Soland mit Sutter und Jans an Die Sozialdemokraten haben entschieden, mit wem sie im Herbst in den Regierungsratswahlkampf ziehen. Martin Regenass

Die neue Finanzdirektorin Tanja Soland (l.) will im Herbst mit Kaspar Sutter und Beat Jans die drei SP-Regierungssitze verteidigen. Foto: ZVG

Zu Beginn der online-SP-Delegiertenversammlung für die Nomination der Regierungskandidaten herrschte grosse Konfusion. Der Link auf die Plattform funktionierte zwar und auch Präsident Pascal Pfister war verschwommen zu sehen, doch seine Eröffnungsrede war nicht zu hören. Plötzlich gab es eine weitere Verbindung auf ein Wirrwarr von Stimmen und man hörte ein Genosse sagen: «Jo weisch, e Roche schafft’s jo ou, wenn die iri Joores-PK mache.» Er sollte recht behalten –auch die SP schafft es. Die Techniker im Hintergrund bogen die anfänglichen Tücken mit dem Internet zurecht, und die Übertragung lief ohne Stottern.

Sechs Kandidatinnen und Kandidaten standen zur Wahl für die drei Regierungssitze, die die SP am kommenden 25. Oktober wiederbesetzen will. Als gesetzt galt die im letzten Herbst anstelle von Eva Herzog neu gewählte Finanzdirektorin Tanja Soland. Um die anderen zwei Plätze von Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels bewerben sich im Herbst Nationalrat Beat Jans und Kaspar Sutter. Der SP-Grossrat liess per Live-Stream verlauten: «Ich freue mich auf ein rot-grünes Team in der Regierung zusammen mit Elisabeth Ackermann.» Es gehe im Herbst darum, auch im Grossen Rat die Mehrheit zu gewinnen. Tanja Soland freut sich auf einen «fulminanten Sommer». Sie sagte: «Wir können zeigen, was wir drauf haben.»

Verliererinnen dieser SP-internen Ausmarchung sind die drei ebenfalls angetretenen Frauen. Zwar hatte die SP mit der ehemaligen Fraktionspräsidentin des Grossen Rats, Beatriz Greuter, eine führungserfahrene Frau am Start. Sie hat sich von der Pflegefachfrau zur Direktorin der Hirslandenklinik Birshof hinaufgearbeitet. Doch sie verfehlte das absolute Mehr ebenso wie Kerstin Wenk, die als Gewerkschafterin und ehemalige Basler SP-Vizepräsidentin zwar vor Greuter lag, aber Sutter, Soland und Jans bei weitem nicht das Wasser reichen konnte. Ganz abgeschlagen und auf dem letzten Platz in der internen Ausmarchung lag Marie Hildebrand, eine in der Öffentlichkeit wenig bekannte Schriftstellerin.

Die Genossen schienen sich ziemlich einig. Die Wahl der drei neuen Mitglieder, welche die Bevölkerung im kommenden Herbst bestätigen könnten, dauerte einen einzigen Wahlgang.