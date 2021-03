Eklat bei Corona-Debatte – SP-Koller treibt SVPler zur Weissglut Die SVP fordert im Landrat rasche Lockerungen der Corona-Massnahmen. Die Sozialdemokraten greifen zum rhetorischen Zweihänder – und die SVP bietet Paroli. Die Geschichte einer Schlammschlacht. Joël Hoffmann

SP-Landrat Adil Koller regt sich masslos über die Corona-Politik der SVP auf. Foto: Dominik Plüss

Das Coronavirus schadet der Debattenkultur in der Schweiz: Die Diktaturvorwürfe der SVP im Nationalrat waren nur der Anfang der neusten Eskalationsstufe. Nachdem sich am Mittwoch im Basler Grossen Rat SVP-Politiker David Trachsel und Regierungsrat Lukas Engelberger einen gehässigen Zweikampf geliefert hatten, doppelte der Landrat am Donnerstag nach. Nach mehr als einer Stunde hatte CVP-Landrat Marc Scherrer genug: «Das ist für ein Parlament unwürdig», «Wir zerfleischen uns hier», «Die Diskussion läuft ins Leere». Er beantragte das Ende der Diskussion.