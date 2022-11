Gemeindewahlen im Baselbiet – SP holt in Gelterkinden dritten Gemeinderatssitz Auch in Ormalingen und Kilchberg werden neue Gemeinderäte gewählt. Thomas Gubler

Gewinnt die Ersatzwahl für den Gelterkinder Gemeinderat deutlich: Christoph Belser. Foto: PD

Die Gelterkinder Gemeindeexekutive bleibt Mitte-links-dominiert. In der Ersatzwahl vom Sonntag für den aus gesundheitlichen Gründen zurückgetretenen Rico Tirri wird der Präsident der SP-Sektion Gelterkinden und Umgebung, Christoph Belser, neu in den Gemeinderat gewählt. Belser obsiegt mit 822 Stimmen deutlich über seinen Herausforderer, den Parteilosen Urs Dünner, der auf 405 Stimmen kam. Das absolute Mehr lag bei 639. An den politischen Kräfteverhältnissen verändert sich damit allerdings wenig, da der Parteilose Rico Tirri ebenfalls eher dem linken Lager angehörte.

Der unterlegene Parteilose Urs Dünner hat damit innerhalb eines Jahres bereits zum zweiten Mal das Nachsehen. Im Februar 2022 unterlag er dem Bürgerlichen Pascal Catin in der Ersatzwahl für den zurückgetretenen Stefan Degen. Damit setzt sich der Gelterkinder Gemeinderat neu wie folgt zusammen: Peter Gröflin (Gemeindepräsident, EVP), Christoph Belser (SP), Pascal Catin (Bürgerlicher Zusammenschluss Gelterkinden, BZG), Roland Laube (SP), Thomas Persson (BZG), Martin Rüegg (SP) und Manuela Schällibaum (BZG).

Ebenfalls wieder komplett ist der fünfköpfige Gemeinderat von Ormalingen. Nach dem Rücktritt von Gemeindepräsidentin Verena Schürmann haben die Ormalinger Wählerinnen und Wähler den Präsidenten des Wahlbüros, Sascha Schaad (49), im zweiten Wahlgang in den Gemeinderat gewählt. Dies, nachdem im ersten Wahlgang Ende September kein offizieller Kandidat zur Wahl gestanden und nur «Diverse» Stimmen erhalten hatten. Sascha Schaad kam bei 409 gültigen Stimmen auf 390. Noch offen ist, wer Verena Schürmann ins Gemeindepräsidium nachfolgt.

Wie weiter in Kilchberg?

Etwas schwieriger ist die Situation in Kilchberg. Auch in der kleinen Oberbaselbieter Gemeinde fand am Wochenende der zweite Wahlgang der Gemeinderatsersatzwahlen statt. Von drei Sitzen waren deren zwei vakant. Dabei wurde der offizielle Kandidat Werner Wyprächtiger mit 34 Stimmen gewählt. Weiter als «gewählt» gemeldet wurden indessen auch Benjamin Wirz und Andreas Glauser mit je sechs Stimmen.

Wie sich nun der neue Gemeinderat – bei zwei Vakanzen und drei «Gewählten» – tatsächlich zusammensetzt, darüber konnte das Wahlbüro keine Auskunft geben. Der Gemeindepräsident werde mit den zwei weiteren «Gewählten» das Gespräch darüber suchen, wer von den beiden – wenn überhaupt einer – sich schliesslich für den Gemeinderat zur Verfügung stellen wolle.





