Wegen Teilnahme an illegaler Demo – SP-Grossrätin vor Gericht Jessica Brandenburger hat einen Strafbefehl angefochten, in dem sie wegen Landfriedensbruch und mehrfacher Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, verurteilt wurde. Mischa Hauswirth

Jessica Brandenburger war Co-Präsidentin bei den Juso Basel-Stadt, hier an einer Veranstaltung in der Markthalle 2016. Foto: Lucia Hunziker

Im Grossen Rat sitzt sie für die SP und hat Vorstösse zur Demonstration während des Corona-Lockdown, für eine verbindliche Geschlechterkontrolle oder für eine Verbesserung der Hygieneartikel an den Schulen im Alter eingereicht. Am Donnerstag steht die 28-jährige Linkspolitikerin nun vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat sie zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt, weil sie am 3. März 2016 abends an einer unbewilligten Demonstration teilgenommen haben soll – das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, und es gilt wie für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung.