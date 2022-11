Bundesratswahlen 2022 – SP Basel-Stadt nominiert Eva Herzog offiziell für den Bundesrat «Eva mach das!» Diesen Satz hört Eva Herzog nach eigenen Angaben von allen Seiten. Er war auch das Motto der ausserordentlichen SP-Delegiertenversammlung in der Markthalle. Simon Erlanger

SP-Co-Präsidentin umarmt Eva Herzog nach ihrer offiziellen Nomination für die Bundesratskandidatur. Foto: Keystone/ Patrick Straub

An ihrer ausserordentlichen Delegiertenversammlung hat die SP Basel-Stadt am Donnerstagabend Eva Herzog einstimmig als Bundesratskandidatin nominiert. Damit nimmt Herzog die erste Hürde auf dem Weg in die Landesregierung.

Diese Delegiertenversammlung sei eine grosse Freude, sagte SP-Co-Präsidentin Lisa Mathys. Der Support für Eva Herzog sei auch ausserhalb der Partei gross. «Es passt zum Ansehen, das Eva Herzog geniesst, dass eine ganze Stadt und eine komplette Region zum Eva-Fanclub mutiert», so Mathys. Die Ständerätin geniesse grossen Rückhalt.

Von Zustimmung getragen

«Ich bin überschwemmt worden von Zuspruch. Es ist ein regelrechter Schub, den ich erfahren habe», berichtete Eva Herzog der Versammlung. «Eva mach das», sei ihr immer wieder gesagt worden. Basel sei ein Vorbildkanton und sie wolle dafür sorgen, dass der Geist des offenen, sozialen und ökologischen Basel nach Bern in den Bundesrat getragen werde.

Fordernd, beharrlich, entschlossen, humorvoll, hartnäckig, lösungsorientiert, kompetent: Das waren nur einige der Attribute, mit denen insgesamt neun Rednerinnen und Redner Eva Herzog charakterisierten und der Versammlung zur Nomination empfahlen.

«Hopp Eva» sei allenthalben das wichtigste Motto, berichtete etwa Regierungspräsident Beat Jans. Basel stehe voll und ganz hinter Eva Herzog. Eine Basler Vertretung sei überfällig. «Es braucht mehr Basel im Bundesrat – nicht wegen Basel, sondern wegen der Schweiz», so Jans.

Bei einer Wahl wäre Eva Herzog die erste Vertreterin von Basel-Stadt im Bundesrat seit Hans-Peter Tschudi, der von 1959 bis 1973 Mitglied der Landesregierung war.

