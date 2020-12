Krach im Landpfrundhaus Riehen – Sozialinstitution entlässt 60-Jährigen Das Landpfrundhaus entlässt einen 60 Jahre alten Abwart nach 25 Jahren Dienst – und das mitten in der Corona-Krise. Nun droht ein Gerichtsverfahren. Simon Erlanger

Hier wirkte S.M. bis vor kurzem als Abwart. Dann wurde ihm von der neuen Leitung gekündigt. Foto: Nicole Pont

25 Jahre lang hat S. M. (Name der Redaktion bekannt) sich für das Landpfrundhaus, Riehens älteste soziale Institution, eingesetzt. Dann wurde ihm überraschend gekündigt. Jetzt ist er 60 Jahre alt und steht mitten in der Corona-Krise auf der Strasse. Er versteht die Welt nicht mehr. «Im Frühjahr kam eine neue Verwaltung, und dann wurde alles anders. Ich wurde schikaniert und anschliessend entlassen. Dabei bin ich schon lange krank», sagt S.M. im Gespräch mit der BaZ. Die neue Leiterin des Landpfrundhauses, Barbara Tschanz, möchte sich nicht zur Sache äussern und verweist weiter an Andreas Brodbeck von der Advokatur Basel Mitte, der das Landpfrundhaus vertritt. Aus Gründen des Personalrechtes und des Persönlichkeitsschutzes könne er sich nicht äussern, sagt Brodbeck.