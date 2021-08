SVP-Drohgebärden hin oder her - Baselbieter Regierungsrat will Kritikern der Sozialhilfe zuvorkommen

Reform im Baselbiet – Sozialhilfe soll wirksamer, professioneller und fairer werden Der Kanton Baselland nimmt die Gemeinden in die Pflicht und verlangt, dass Sozialhilfeempfänger besser betreut werden. Thomas Dähler

Regierungsrat Anton Lauber will Kritikern zuvorkommen: Mit 40 Massnahmen soll die Sozialhilfe verbessert werden. Foto: Dominik Plüss

Es ist bloss ein zeitlicher Zufall, dass der Kanton Baselland mitten in der von der SVP befeuerten Debatte um Sozialhilfebezüger eine kantonale Sozialhilfestrategie für die Jahre 2021 bis 2024 präsentiert. Dies jedenfalls hat Finanzdirektor Anton Lauber am Montag vor den Medien in Liestal beteuert, als er zusammen mit Fabian Dinkel und Daniela Winkler vom Sozialamt 40 Massnahmen zur Verbesserung der Sozialhilfe in den Baselbieter Gemeinden vorstellte. Im Zentrum der Massnahmen steht in der Tat die umstrittene Vorlage zur Revision des Sozialhilfegesetzes.

