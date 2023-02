Baselbieter Regierung – Arbeiten soll sich für Sozialhilfe-Empfänger mehr lohnen Das Erwerbseinkommen soll im Kanton Basel-Landschaft nicht mehr für die Begleichung von Sozialhilfeschulden angetastet werden.

In Baselland soll das Erwerbseinkommen nicht mehr zur Begleichung von Sozialhilfeschulden beigezogen werden (Symbolbild). Foto: Christof Schürpf (Keystone)

Der Kanton Basel-Landschaft will die Sozialhilfe-Rückerstattung auf Vermögen einschränken. Die Baselbieter Regierung hat eine entsprechende Gesetzesanpassung in die Vernehmlassung geschickt, wie sie am Mittwoch mitteilte. Zukünftig sollen nur noch Vermögenswerte zur nachträglichen Begleichung von Sozialhilfeschulden beigezogen werden, so der Vorschlag der Regierung, der nach deren Angaben in Absprache mit den Gemeinden erfolgt.

Die noch geltende Regelung, wonach sowohl das Vermögen als auch Erwerbseinkommen angetastet werden können, habe zu «problematischen und stossenden» Fällen geführt, schreibt die Regierung.

Dies sei insbesondere bei Ehen und eingetragenen Partnerschaften der Fall, die nach Ende der Unterstützung durch die Sozialhilfe eingegangen wurden. Die nachträgliche Belastung des Erwerbseinkommens habe auch zu Fehlanreizen geführt, dass sich ein Ausstieg aus der Sozialhilfe nicht lohne.

SDA/ith

