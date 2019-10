Sozialdemokraten im Wechselbad der Gefühle

Gegensätzlicher hätte die Gefühlslage bei den Sozial­demokraten am Wahlsonntag in den beiden Basel nicht sein können: Während sie in Basel über den Kantersieg ihrer Ständeratskandidatin Eva Herzog jubeln konnten, herrschte in Liestal Kater­stimmung: Der SP ist es nicht gelungen, den Sitz des abtretenden Claude Janiak zu verteidigen. SP-Kandidat Eric Nussbaumer landete, wenn auch mit nur wenigen Stimmen Rückstand, auf Platz drei und muss Maya Graf, der Kandidatin der Grünen für den zweiten Wahlgang, den Vortritt lassen. Vom Klima-Hype hat einseitig die grüne Kandidatin profitiert.