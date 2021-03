Schweiz und Europa: Fahnenschwinger auf dem Männlichen bei Grindelwald. Foto: Keystone

Von Eric Nussbaumer

Die Schweiz verhandelt seit Jahren mit 27 europäischen Staaten über die weitere Zusammenarbeit. Die bilateralen Abkommen brauchen ein Dach, damit das Haus Schweiz-EU fertig gebaut werden kann. Zweifler melden sich zu Wort und warnen, die Schweiz verkaufe ihr direktdemokratisches System und unsere Souveränität werde nicht respektiert. Alles falsch. Fünf Richtigstellungen.

Die Schweiz soll eigenständig über die Art und den Inhalt der Beziehung entscheiden können

Ein souveräner Staat kann nie allein über die konkrete Ausgestaltung der Beziehung entscheiden. Wenn also eine Bestimmung eines Vertrages nicht ganz unserer Vorstellung entspricht, dann kann man nicht einfach antworten, wir wollen das selber, eigenständig entscheiden. Konkreter Stein des Anstosses ist dabei die dynamische Rechtsentwicklung im EU-Binnenmarkt. Auch Alt-Bundesräte geben sich aufgeschreckt. Aber das ist seit den Bilateralen 1 klar: Schon damals hat der Bundesrat in der Botschaft geschrieben, dass die Entwicklung des Gemeinschaftsrechts in den Bereichen, die von den Abkommen abgedeckt seien, zu berücksichtigen sei. Dies sei nötig, um die einwandfreie Anwendung sicherzustellen. Was nötig ist, kann man auch vertraglich regeln.