Rotblau weltweit – Sousa flüchtet erneut – wie damals vom FC Basel Paulo Sousa gibt überraschend seinen Rücktritt als polnischer Nationaltrainer bekannt. Xherdan Shaqiri steht derweil bei Olympique Lyon auf dem Abstellgleis. Benjamin Schmidt

Paulo Sousa ist nicht mehr Trainer der polnischen Nationalmannschaft. Foto: Lukasz Grochala (Keystone)

Polen

Paulo Sousa trat vergangene Woche als Cheftrainer der polnischen Nationalmannschaft zurück. Und das, obwohl sich die Auswahl mitten im Kampf um ein Ticket für die diesjährige Weltmeisterschaft in Katar befindet. Kurzerhand unterschrieb der 51-Jährige einen Vertrag beim brasilianischen Erstligisten Flamengo Rio de Janeiro. Dafür erntete der Portugiese harsche Kritik, unter anderem vom deutschen Ex-Nationalspieler Lukas Podolski. Der gebürtige Pole äusserte über Twitter seinen Unmut: «Paulo Sousa hat alle getäuscht und enttäuscht. Polen, ein Land, das von der Weltmeisterschaft träumt. Sehr schlechtes Verhalten …»

Und es ist ja nicht das erste Mal, dass Sousa sich im Streit von seinem Arbeitgeber trennt. In Tel Aviv oder Bordeaux verliess er seine Clubs trotz anders lautenden Aussagen. Und auch beim FCB weiss man bestens, wie der Portugiese sich verhalten kann: 2015 verliess er Basel nach dem Gewinn des Titels aufgrund von Meinungsverschiedenheiten. Als in den Wochen zuvor eine Reise nach Rom bekannt wurde, wo Sousa sich mit Verantwortlichen von Sampdoria Genua getroffen haben soll, sagte er nur: «Es ist meine Privatsache, wohin ich reise». Am Ende wechselte er zur AC Fiorentina.

Weiter nach der Werbung

Frankreich

Erst im vergangenen Sommer wurde Xherdan Shaqiri für sechs Millionen Euro von Liverpool nach Lyon transferiert. Doch der Schweizer Nationalspieler schlug in Frankreich bislang noch nicht ein wie erhofft. Sportjournalist Vincent Duluc von «L’Equipe» betitelte den Angreifer jüngst gar als «Fehleinkauf». Duluc schreibt, dass Lyon allfällige Angebote für Shaqiri im Winter aufmerksam prüfen werde. Zumal sich OL auch mit Geldsorgen herumschlägt und Shaqiris 350’000 Euro Monatsgehalt dabei schwer ins Gewicht fallen.

Auch Yannick Marchand konnte sich bei Grenoble nicht durchsetzen. Nach nur sechs Liga-Einsätzen soll die Leihgabe des FC Basel wieder abgegeben werden, wie ein Insider-Portal des Zweitligisten schreibt. Im Raum stehe eine Rückkehr nach Basel, doch gemäss Grenoble-Sportchef Max Marty steht Marchand bereits mit anderen Clubs in Kontakt.

In der Ligue 1 hingegen definitiv angekommen ist Jonas Omlin. Der Torwart spielte eine exzellente Hinrunde, die ihm nun eine prestigeträchtige Auszeichnung einbrachte: Das International Centre for Sports Studies (CIES) wählte auf statistischer Basis die beste Elf der Liga. Zum besten Schlussmann wurde dabei nicht etwa Welt-Torhüter Gianluigi Donnarumma gewählt, sondern der 27-jährige Sarner.

Deutschland

Auch in Deutschland brodelt es derzeit in der Transfergerüchteküche. Neuerdings im Fokus: Breel Embolo von Borussia Mönchengladbach. Wie ein Ableger des «Mirror» berichtet, wird der Schweizer Angreifer mit einem Wechsel nach England in Verbindung gebracht. West Ham United sowie Brighton & Hove Albion sollen an den Diensten von Embolo interessiert sein. Wenn ein Transfer noch im Winter über die Bühne gehen soll, müssten die Engländer rund 20 Millionen Euro nach Gladbach überweisen.

Am kommenden Freitag, wenn die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnimmt und Gladbach bei Bayern München antritt, dürfte Embolo noch im Kader der Fohlen stehen. Den Rückrundenauftakt jedoch verpassen wird aber wohl Manuel Akanji: Ein Einsatz gegen Eintracht Frankfurt am Samstag käme für den Verteidiger nach seiner Meniskusverletzung noch zu früh, wie die «Ruhr-Nachrichten» berichten.

Argentinien

40 Jahre alt ist Marcos Gelabert inzwischen. Er kickt in der zweithöchsten argentinischen Liga bei Gimnasia Mendoza und scheint sich Gedanken über ein baldiges Karriereende zu machen. Ein enger Freund der Familie verriet neulich, dass Gelabert nach seinem Rücktritt in San Juan leben möchte.

Doch Gelabert ist noch topfit und hat angeblich ein Angebot vorliegen, dass seine Zukunftspläne ein wenig hinauszögern könnte: Ferro de Pico, argentinischer Drittligist, möchte Gelabert verpflichten. Es soll die letzte Profistation des Spielmachers werden. Besonders reizvoll für Gelabert: Ferro de Pico ist in seiner Heimatstadt ansässig, General Pico.

England

Anders als in den meisten Ligen rollt auf der Insel der Ball auch zum Jahreswechsel noch immer. Eine Chance für Granit Xhaka, mit dem FC Arsenal den Abstand auf Spitzenreiter Manchester City zu verkürzen. Doch ausgerechnet Xhaka leitete die Niederlage gegen die Skyblues ein. Beim Stand von 1:0 für sein Team brachte der Schweizer im Strafraum Bernardo Silva zu Fall. Nach Einschreiten des VAR entschied der Schiedsrichter auf Penalty und Gelb für Xhaka – eine umstrittene Szene. Riyad Mahrez verwandelte den fälligen Strafstoss, und ein Platzverweis von Verteidiger Gabriel verhalf Man City zum Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Dieser Sieg von Manchester City könnte in der Premier League für eine Vorentscheidung im Kampf um die Meisterschaft gesorgt haben, denn die Verfolger Chelsea und Liverpool trennten sich in der Direktbegegnung mit einem 2:2-Remis. Mohamed Salah erzielte dabei das zwischenzeitliche 2:0. Es war bereits sein 16. Ligatreffer in dieser Saison und seine 200. Torbeteiligung im Dress der Reds.

Spanien

Auch die spanische La Liga macht im Winter keine Pause. Und so musste Omar Alderete am letzten Tag des alten Jahres mit Valencia gegen Espanyol Barcelona ran. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten hätte Valencia bis auf einen Zähler an die europäischen Plätze heranrücken können. Und Alderete sorgte mit seinem Führungstor per Kopfball dafür, dass es lange danach aussah, als würde es dazu kommen. Doch in der Schlussphase drehten die katalanischen Gäste die Partie. Und Alderete bleibt nur die Freude über seinen zweiten Saisontreffer.

Fehler gefunden?Jetzt melden.