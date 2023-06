Nachfolge von George Soros – George Soros übergibt sein Imperium an Sohn Alex Er ist einer der bekanntesten Investoren der Welt. Nun hat der 92-Jährige seinen jüngsten Sohn zum Nachfolger bestimmt. Wie der Vater dürfte auch der junge Soros als Buhmann der Rechten herhalten müssen. Walter Niederberger

Alex Soros übernimmt von seinem Vater George die Leitung von dessen Finanzkonglomerat. Foto: Getty Images, AFP

Dass George Soros jemals die Kontrolle über sein 25 Milliarden Dollar schweres Finanzkonglomerat abgeben könnte, galt unter Geschäftskollegen und Freunden als wenig wahrscheinlich. Zu starrköpfig war der bald 93 Jahre alte Financier. Einen Nachfolger aus der eigenen Familie lehnte er ohnehin «aus grundsätzlichen Gründen» ab. Übernehmen müsse der, der am «besten qualifiziert ist».

Doch nun bleibt das Imperium in der Familie Soros. Der jüngste Sohn, der 37-jährige Alex Soros, hat offenbar das Vertrauen seines Vaters gewonnen. «Er hat es verdient», sagt der Patriarch heute. Es habe ihn beeindruckt, dass Alex sich in Lateinamerika aus eigenen Stücken für bedrohte Völker und Minderheiten eingesetzt habe und gegen die Bergbaukonzerne angetreten sei.

Alex vertiefte sich auch in die politischen Aktivitäten der Stiftung seines Vaters. So half er der demokratischen Senatskandidatin Stacey Abrams in Georgia, eine der grossen Hoffnungen der schwarzen Wählerinnen und Wähler, mehr Stimmberechtigte in den Südstaaten zu mobilisieren.

Ein ehemaliger Playboy

Das war nicht immer so: Früher machte er Schlagzeilen als Playboy; Fotos mit immer wieder neuen Bekannten machten die Runde in den Boulevardmedien. Jetzt ist Alex seriös, fast zu ernsthaft, sagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er führe peinlich Buch über Geschäftsmeetings und sei auf Details versessen.

Als Direktor der Open Society Foundations leitet der junge Soros nun automatisch auch die Aktivitäten des politischen Aktionskomitees der Familie, das seit Jahrzehnten einer der grössten Geldgeber der Demokratischen Partei ist. In diesen Stiftungen, die George Soros 1979 gegründet hat, sind die diversen wohltätigen Aktivitäten des Investors gebündelt.

Im Gespräch mit dem «Wall Street Journal» bezeichnete sich Alex als politischer als sein Vater. Seinen Einsatz für humanitäre Anliegen teile er aber voll und ganz. Das lässt darauf hindeuten, dass auch der junge Soros, wie sein Vater, zur Zielscheibe von Nationalisten und Rassisten werden dürfte.

George Soros ist seit Jahrzehnten einer der grössten Geldgeber der Demokratischen Partei in den USA. Foto: Fabrice Coffrini (AFP)

Die Attacken auf den Holocaustüberlebenden Soros waren und sind mit ihren unverhüllten Verweisen auf eine angebliche Weltverschwörung klar antisemitisch. Die Obsession der Rechten ist nicht nur krankhaft, sondern auch abstrus wie die jüngste Attacke von Elon Musk. Soros sei wie Magneto, ein Charakter aus einer Comicreihe, der wie George Soros den Holocaust überlebt hatte. Auf scharfe Kritik doppelte Musk nach. Soros «will die letzte Faser der Zivilisation zerstören», schrieb Musk auf Twitter. Was er meinte, blieb unklar.

Der direkte politische Einfluss wird überschätzt

Direkt über seine politischen Angelegenheiten äussert sich George Soros selten in der Öffentlichkeit. Zu Donald Trump, der ihn zuvor mehrmals grob attackiert hatte, äusserte er sich im letzten Jahr direkt. Der Ex-Präsident sei «ein politischer Trickser, der an einem krankhaften Narzissmus leidet». Für Alex ist ebenfalls klar, dass Trump mit allen Mitteln gestoppt werden muss.

«Nur weil jemand für Trump stimmt, heisst das nicht, dass er verloren oder rassistisch ist.» Alex Soros

Allerdings haben für ihn auch die Demokraten versagt. «Die Partei muss patriotischer und offener werden», fordert Alex. «Nur weil jemand für Trump stimmt, heisst das nicht, dass er verloren oder rassistisch ist.»

Soros’ direkter politischer Einfluss wird allerdings überschätzt. Zwar schoss er bei den Zwischenwahlen letztes Jahr 125 Millionen Dollar in sein politisches Aktionskomitee ein, aber nur ein kleiner Teil, 11 Millionen Dollar, wurde effektiv ausgegeben. «Es ist irreführend, ihn einen Topspender zu nennen», sagt Sheila Krumholz, Direktorin der unabhängigen Forschungsgruppe Open Secrets. «Er hatte praktisch keinen Einfluss auf die Wahlen.»

Er knackte die britische Notenbank

Seinen Namen machte sich der 1930 in Ungarn geborene Soros mit riskanten Spekulationen. So wettete er 1992 auf einen Wertverlust des britischen Pfunds und erzielte damit einen spektakulären Gewinn von einer Milliarde Dollar. Das trug George Soros den Ruf ein, ein eiskalter Profiteur zu sein.

Seine Open Society Foundations sind international gewichtige Akteure. Sie sind in mehr als 120 Ländern tätig und unterstützen andere Organisationen mit rund 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr. Ebenso wie der legendäre Investor Warren Buffett will auch George Soros sein ganzes Vermögen verschenken, wozu er bis anhin 32 Milliarden Dollar an eine Stiftung überwiesen hat. Sein restliches Vermögen wird auf knapp 9 Milliarden geschätzt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.