Energiekrise, Ukraine-Krieg, Inflation. Droht in Basel eine Rezession?

Die wirtschaftliche Dynamik ist rückläufig, das Staatssekretariat für Wirtschaft geht in diesem Jahr noch von einem Plus von einem Prozent aus. In Basel profitieren wir jedoch von einer äusserst stabilen Life-Science-Branche. Ihr ist es zu verdanken, dass wir vorerst nicht in eine Rezession schlittern.