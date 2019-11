Zuerst das Geschäft, dann die Nachhaltigkeit

Mit Investitionen Gutes tun zu wollen, ist nicht erst seit Greta Thunberg in Mode. Pensionskassen, Milliardäre und Staatsfonds legen immer grösseren Wert darauf, dass ihre Gelder nicht in Firmen oder Regimes fliessen, die an der Abholzung des Regenwaldes beteiligt sind, den CO 2 erhöhen, in Terrorfinanzierung verwickelt sind, Kinderarbeit tolerieren oder Journalisten umbringen lassen.