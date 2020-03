«Wir wissen nicht, was noch alles kommt»

Von welchem Pandemie-­­Szenario gehen Sie aus? Wann wird sich die Situation in der Produktion und im Konsum wieder normalisieren?

Die Situation ist ernst. Und sie wird noch ernster werden. Die Epidemie wird zulegen. Die Zahl der Erkrankungen wird in der ganzen Schweiz noch massiv ansteigen. Wann sich die Situation wieder normalisieren wird, ist noch nicht absehbar. Für den Bundesrat und auch für mich persönlich ist zentral, dass sowohl die Gesundheit als auch die Löhne zu unseren Lebensgrundlagen gehören. Beides müssen wir in unseren Entscheidungen berücksichtigen. Deshalb hoffe ich natürlich, dass wir die getroffenen Massnahmen möglichst rasch aufheben können.